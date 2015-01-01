Опасность микроспории. Подходы к лечению и профилактика
Микроспория представляет собой заразное заболевание животных, которое вызывается грибами рода Microsporum. При этом поражаются кожа и слизистые оболочки. Болезнь встречается у кошек, собак, кроликов и других пушных зверей, чаще всего – молодого возраста, т.е. без выработанного в достаточной мере иммунитета. Передача возбудителя происходит от больной особи к здоровой через зараженную шерсть и чешуйки кожи, выделенные в окружающую среду.
Микроспория встречается и у человека. Более распространенное название – стригущий лишай. Пораженными местами оказываются кожа и волосяной покров.
Микроспория человека: источники заражения
Грибок Microsporum – главный возбудитель микроспории человека. Заражение им происходит чаще всего бытовым путем: во время прямого контакта с больным животным или загрязненными предметами, а также при недостаточной личной гигиене. Стригущий лишай отличается крайней степенью заразности, поэтому человеку с ослабленным иммунитетом достаточно одного контакта с источником инфекции. Более подробная информация о микроспории человека содержится на сайте https://medictime.ru/mikrosporiya/.
Стригущий лишай является вторым по распространенности грибковым заболеванием после грибка стоп. Такая массовость связана с бытовым способом заражения. Особенно часто болеют дети, которые любят гладить уличных кошек и собак. Кроме того, грибок сохраняется в почве до 90 суток. Поэтому ребенок может заразиться микроспорией, просто играя в песочнице.
В медицинской практике встречаются отдельные случаи передачи заболевания от больного человека к здоровому – через совместное использование головных уборов, расчесок, предметов личной гигиены и т.д.
Разновидности микроспории
Микроспория кожи, которая проявляется в виде красных округлых пятен. По мере прогрессирования болезни они покрываются корочкой. Отмечается зуд. Локализация – лицо, шея, плечи и предплечья.
Микроспория волосистой части головы. При этом кожа на голове покрывается очаговыми образованиями диаметром до 5 см. На 5-6 день в этой зоне начинают обламываться волосы, оставляя лишь «пеньки». Без должного лечения пораженные участки гноятся и кровоточат.
Лечение микроспории
Лечат стригущий лишай в амбулаторных условиях под периодическим контролем врача-дерматолога. При этом назначаются препараты для местного применения, снимающие зуд и убивающие грибок, иногда – противоаллергические средства. При микроспории волосистой части головы рекомендуется побриться налысо. Обязательна смена постельного белья ежедневно или через день. Излечение наступает спустя 1,5-3 месяца, в течение которых следует свести общение больного с другими людьми до минимума.
Меры профилактики:
- избегать тактильных контактов с бездомными животными;
- соблюдение правил личной гигиены;
для домашних животных – периодические осмотры у ветврача и прививание.