Знак зодиака, который может искалечить вам жизнь

Отношения некоторых людей не складываются ни при каких обстоятельствах. Более того, при длительном контакте они могут даже искалечить жизнь друг другу. Определяет этот конфликт зодиакальная принадлежность человека.ОвенОвны крайне редко прибегают ко лжи, поскольку привыкли действовать прямолинейно. Они предпочитают грубую силу хитроумным комбинациям. Отсюда их правдолюбие, потребность в откровенности. Однако болтливость может запросто сгубить Овнов. Если на их пути попадется коварный Рак, то он легко воспользуется наивностью человека, и использует его в своих интересах.ТелецТрудно представить себе более несовместимых ребят. Тельцы характеризуются своей медлительностью, основательностью, консерватизмом. Стрельцы же никогда не сидят на одном месте, меняют города и страны, плещут энергией и оптимизмом. Эти полюса не притягиваются, поскольку жизненные интересы ребят слишком отличаются. Если Стрелец будет постоянно тормошить нерешительного Тельца, то в какой-то момент психика второго просто не выдержит.БлизнецыНесмотря на покровительство одной планеты (управитель знаков - Меркурий), эти ребята являются противоположностью друг друга. Уравновешенные, хладнокровные и рациональные Девы презрительно относятся к легкомысленным Близнецам. Им не нравится свободолюбие и безответственность мутабельного знака. Девам будет постоянно хотеться его "исправить". Но это только искалечит жизнь Близнецов.РакРаки являются энергетическими вампирами. Они руководствуются эмоциями, всегда пытаются прочувствовать человека. Раки не чувствуют себя в безопасности, когда им это не удается. Поэтому контактировать со скрытными Водолеями им категорически не рекомендуется. Эти циничные и хладнокровные представители воздушной стихии сведут с ума чувствительных Раков.ЛевНесмотря на принадлежность обоих к огненной стихии, их нахождение в одном месте может закончиться скандалом. Оба являются лидерами по своей сути, ненавидят проигрывать. Львы к тому же годами формируют свою репутацию, постоянно находятся в центре внимания. Поэтому победа Овна и его демонстративная радость могут серьезно подкосить позиции гордого знака. Льву не стоит даже связываться с таким конкурентом.ДеваДевы демонстрируют свою холодность лишь снаружи. Внутри они достаточно эмоциональны, уязвимы. А Раки это превосходно чувствуют, видят возможность для манипулирования. Они мастерски управляют беззащитными Девами, раз за разом причиняя боль представителям знака.ВесыЕсли бы Весы при знакомстве интересовались знаком зодиака человека, то могли бы избежать больших проблем в своей жизни. Дело в том, что им категорически нельзя связываться со Скорпионами. Эти ребята на ровном месте устраивают конфликты, вытягивают из человека все силы, подавляют. Гармоничная психика Весов в такие моменты регулярно дает сбой. Конфронтация серьезно подрывает их эмоциональное здоровье.СкорпионЕсли представителям других знаков зодиака не стоит встречаться, поскольку они слишком отличаются друг от друга, то этих ребят связывает слишком много общего. И Скорпион и Лев - оба привыкли доминировать, подавлять окружающих своей силой. Однако Лев гораздо более искушенный в плане управления людьми, поскольку не представляет свою жизнь без общества. Его уверенность в своих силах может сыграть решающую роль в схватке лидеров. Скорпион не выдержит поражения, его самооценка будет изрядно подорвана.СтрелецСвободолюбивые Стрельцы не терпят никаких ограничений. Козероги же слишком любят контролировать окружающих. Натура первых просто не выдержит жесткой регламентации. Стабильность и консерватизм Козерогов искалечат жизнерадостную психику Стрельцов.КозерогЧтобы вывести Козерогов из себя, нужно совершать импульсивные, иррациональные поступки. Педантичные и дотошные ребята буквально возненавидят Овнов с первого дня нахождения рядом. Эмоциональные представители огненной стихии живут абсолютно неправильно по их мнению. Если же Овны достигают успеха быстрее Козерогов, то психике последних наносится непоправимый урон.ВодолейВодолеи обладают уникальным набором качеств: ребята способны предугадывать шаги человека наперед, заглядывать в будущее, изменять его. Однако любая попытка "исправить" медлительного и консервативного Тельца с их стороны изначально обречена на провал. В какой-то момент разъяренный Телец их просто растопчет.РыбыЧувствительных Рыб будет преследовать постоянное чувство недооцененности в отношениях с Водолеем. Эгоистичные представители воздушной стихии ни во что не ставят потребности обычных людей. Водолеи постоянно нарушают условия, границы и обещания. Подобного неуважения Рыбы не смогут терпеть долго. В противном случае их тонкая психика будет разрушаться с каждым днем.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen