Как терапия вирусного гепатита С стала доступной и эффективной

Вирусный гепатит С (ВГС) - опасное и коварное заболевание, которое не имеет ярко выраженных и характерных симптомов. Это не позволяет своевременно диагностировать болезнь и приступить к адекватному лечению. Получив такую карт-бланш вирус безнаказанно и планомерно разрушает организм.

В чем коварство вируса

Первой под удар вируса попадает печень - в ней сначала образуется уплотнение, которое поток крови минует. Позже это уплотнение перерастает в фиброз-цирроз-онкологию. Именно такой печальный финиш ожидает инфицированных людей, если не предпринять меры. А еще вирус способен постоянно мутировать и менять код своей РНК. Это вводит иммунную систему в заблуждение и она иногда начинает уничтожать клетки поражений печени, принимая их за вирус.





Терапия ВГС в последние несколько лет вышла на новый уровень - был совершен кардинальный прорыв, который позволил перевести заболевание в разряд поддающихся терапии. Речь идет об американских препаратах-оригиналах, стоимость которых оказалась слишком высокой для рядовых пациентов. Их активно покупают за счет субвенций государственных программ, которые принимают некоторые развитые страны. Более популярными и демократичными по ценам оказались аналоги - дженерики, основную часть которых производят в Индии. В их состав входят такие активные вещества, как Даклатасвир и Софосбувир, Велпатасвир и Ледипасвир.

Новое слов в терапии ВГС

Применение дженериков в составе комплексной терапии одобрили ВОЗ, Европейская комиссия по лекарствам, Министерство здравоохранения России. И вместе с тем пока продажа комплекса Софосбувир/Даклатасвир в российских аптеках не разрешена - медикаменты не прошли регистрацию. Проблема была решена компаниями, которые организовали продажу комплексов Софосбувир/Даклатасвир и других активных веществ через профильные сайты. Именно к такому относится портал компании Доктор Хцв, через который без труда можно приобрести комплекс лекарств Софосбувир/Даклатасвир.

Компания производит прямые оптовые закупки на фармакологических предприятиях Индии и Бангладеш, что позитивно сказывается на ценообразовании. За счет того, что отсутствуют посредники, приобрести комплекс лекарств Софосбувир/Даклатасвир можно с небольшой наценкой и сертификатом соответствия. Кроме этого компания периодически заказывает независимую экспертизу, чтобы убедиться в подлинности и качестве продаваемых лекарств. Заказ осуществляется или через онлайн-заявку, или по номеру контактного телефона.