Гепатит С при беременности

Если женщина инфицируется вирусом гепатита в период беременности, то проявления и симптомы болезни могут быть относительно слабыми, и поэтому часто будущая мать не обращает на это внимание. Тем не менее, клетки печени постепенно разрушаются, что может даже привести к выкидышу. Хроническая форма развивается через полгода после инфицирования вирусом гепатита С. Кроме того, возможны периоды обострений.

При подтверждении диагноза гепатита С пациенту выписывают Велпанат, цена которого не слишком дорогая.

Вирус обозначенного заболевания далеко не всегда передается ребенку в родах. Как правило, инфицирование происходит во время беременности, что может привести к тому, что произойдет опоздание созревания плаценты, а плоду не будет хватать кислорода.

Необходимо сказать, что у малышей, что родились от женщин, зараженных гепатитом, в крови находят антитела к вирусу, что могут исчезнуть через пару лет. Но если они проявляются примерно через 18 месяцев от рождения, то это говорит напрямую о заражении. Об инфицировании ребенка свидетельствует увеличение печеночных ферментов, что показывают состояние печеночной ткани.

Противовирусная терапия

При обнаружении вируса гепатита С лечащий врач назначает Велпанат, купить который можно непосредственно в Интернете. Терапия гепатита при беременности должно проводиться при участи нескольких медицинских специалистов: иммунолога, акушера-гинеколога и гепатолога. Терапия женщин в положении начинается при явных, ярко выраженных симптомах недуга, поскольку острая фаза заболевания сопровождается серьезной интоксикацией, что может привести к выкидышу.

Часто за состоянием больной беременной и плодом ведется просто наблюдения вплоть до родоразрешения. Это объясняется тем, что многие лекарственные препараты категорически противопоказаны в положении.

Некоторым матерям с гепатитом С страшно беременеть и рожать. Необходимо отметить, что данное заболевание – это не противопоказание к нормальному зачатию. Современная комплексная терапия недуга, а также его профилактика способствуют тому, что риск возникновения острого течения болезни и осложнений уменьшается.

Единственное – в период беременности важно следить за своим здоровьем и постоянно консультироваться с врачом. Доктор назначит оптимальное лечение, что предотвратит возможность инфицирования малыша, в частности, может быть выписан Velpanat.