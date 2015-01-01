Свечи от геморроя: самые эффективные и дешёвые препараты

Выбор противогеморроидальных свечей – прерогатива опытного медика. Однако ознакомиться с перечнем наиболее популярных и эффективных свечей от геморроя будет полезно всем, кто имел несчастье столкнуться со столь неприятным заболеванием.

Гепатромбин Г

Основой данного фармакологического препарата является специфическое вещество преднизолон, которое одновременно включает в себя противовоспалительный, противовирусный и заживляющий эффект. Второстепенными веществами являются гепарин, снижающий скорость образования тромбов, сгущения крови, улучшает кровоток; лауромакрогол, оказывающий эффект анестезии.

При недорогой стоимости (180 рублей за упаковку из 10 свечей) препарат оказывает хороший профилактический эффект при обострении геморроя или первичных признаках появления геморроидальных шишек. Совокупность активных веществ позволяет лечить заболевание, обезболивать внутреннюю поверхность прямой кишки во время приступов.

Препарат прописывается лечащим врачом и имеет противопоказания: венерические заболевания (сифилис), туберкулез, раздражительность прямой кишки и первый триместр беременности.

Гепазолон

К основному активному веществу гепарину добавлены соединения лидокаина, что оказывает эффект местного сильного обезболивания, а также эффект повышения тонуса вен, очаговое рассасывание узелков купированных вен и геморройных шишек.

Гепарин и соединения лидокаина – это аналог гепатромбина, который имеет определенные противопоказания: наличие у пациента венерических заболеваний и вирусных воспалений.

Курс употребления препарата длится 7 дней по 1 разу в сутки, как правило, перед сном. При необходимости курс можно продлить до 10-14 суток. Стоимость препарата 150 рублей за упаковку в 12 свечей.

Если геморрой имеет наружное проявление, то помещение свечи в задний проход может быть неполным. Но главное - это ожидание полного растворения препарата в прямой кишке для оказания местного эффекта.

Нигепан

Основное активное вещество – гепарин. Обезболивающим веществом является бензокаин, который кроме обезболивания оказывает и противотромбозный эффект. Все возможные противопоказания снижены из-за отсутствия гормональных составляющих, которые являются основным элементом всех препаратов против геморроя.

Курс лечения нигепановыми свечами длится две недели (14 суток) с употреблением препарата 2 раза в сутки (эффект по 12 часов). Можно использовать препарат в качестве обезболивания при остром приступе.

Стоимость препарата составляет 200 рублей за упаковку в 8 свечей. Назначается по рецепту.

Свечи-капсулы Проктоседил

Часто геморрой сопровождается сильным бактериальным воспалением при механических повреждениях узелков. В данном случае весьма актуально применение данного препарата. Основные вещества препарата – это кортикостероиды (сульфат фрамецитина), венотонизирующие соединения (эскулозид), антисептический бутамбен и бензокаиновое анестетическое средство.

Благодаря такому сочетанию средств свечи оказывают одновременный обезболивающий, противовоспалительный и заживляющий эффект. Препарат является сильным, поэтому его применение актуально при острых приступах и критических состояниях геморроя. Отпускается по рецепту врача, стоимость не больше 320 рублей за упаковку в 8 свечей.

Курс лечения длится не более 7 дней, в случае рецидива лечение может быть продлено на 3 суток. Основное противопоказание – беременность, во всех остальных случаях свечи Проктоседил оказывает прекрасный лечебный эффект.

Линия препаратов Релиф

Релиф широко применяем и известен практически любому пациенту врача-проктолога. Потрясающей эффект лечения геморройных проявлений препаратами линии Релиф обоснован наличием в препарате специфического средства - масла печени акулы.

Печень акулы - это естественный источник гепарина, а не его синтезированного аналога. Гепарин такого порядка оказывает более сильный положительный заживляющий эффект.

Курс лечения не превышает 7 суток. Стоимость препарата в зависимости от его модификации (сечи для лечения внутреннего, воспаленного, наружного геморроя, обезболивающие свечи и т.п.) составляет от 300 до 900 рублей за 12 свечей (базовую норму курса). Однако базовый препарат является весьма дешевым и не менее эффективным на ранних стадиях – 250 рублей за 8 свечей.