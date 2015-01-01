Беродуал - применение

Зачастую не долеченный до конца насморк или же переохлаждение перерастает в бронхит либо кашель. Конечно же, борьба с таким недугом требует большое количество сил, энергии больного. По этой причине для скорого выздоровления пациента врачи зачастую назначают для эффективного лечения бронхита либо тяжелого кашля и скорейшего выздоровления человека такой препарат, как Беродуал. Он выпускается в виде специального раствора для проведения ингаляций. Следуя практике, данный препарат с высокой эффективностью борется с приступами кашля, максимально быстро снимая их. Беродуал является бронхолитическим препаратом. Его основой является ипратропия и фенотерол. Их совместное действие оказывает максимально быстрый эффект, который выражается в уменьшении силы приступов кашля или же в их полноценном устранении. Эти два компоненты оказывают бронхолитическое действие, но все же, направленность действия у них разное. Ипратропия бромид оказывает действие блокатора на холинорецепторы. Средство эффективно тормозит рефлексы, возникающие после раздражающего действия так называемого, блуждающего нерва, уменьшая этим бронхоспазм. Используя такой препарат в виде раствора для ингаляций, гладкие мышцы бронхов расслабляются. Главной причиной этого считается местное антихолинергическое действие, но никак не системное.

В том случае, если в плазме крови фенотерол достигает уже высокого уровня концентрации, то может быть торможение сократимости матки, разные метаболические эффекты, в том числе гипокалиеми, липолиз, гипергликемия. Именно фенотеролом блокируется развитие бронхоконстирикции, которое появляется из-за разных раздражителей. При совместном воздействии главных двух компонентов достигается бронхорасширяющий эффект. В результате наблюдается усиление бронхолитического эффекта, а также увеличивается широта терапевтического действия во время заболеваний путей дыхания, сопровождающихся их констринцией.

Беродуал в виде раствора применяется для проведения ингаляций с применением небулайзера и взрослыми, и детками. В такой форме препарат назначается врачом только тем деткам, которым выполнилось 6 лет.