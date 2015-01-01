Сергей Жуков попал в пробку перед концертом: хиты «Руки вверх» пассажиры исполняли прямо в такси

Одна из немногих групп нулевых, которая умудряется и сегодня собирать огромные залы — это «Руки вверх». Сергей Жуков успешно гастролирует со старыми хитами и на его концертах аншлаги.instagram.com/sezhukovСейчас музыкант находится во Владивостоке. Несмотря на календарную весну, зима не хочет покидать этот город. Как раз сегодня погода всеми силами пыталась помешать Сергею Жукову выступить перед поклонниками — снежная метель занесла дороги так, что по всему Владивостоку образовались заторы в несколько километров.Сергей Жуков вместе с поклонниками оказался заложником снегопадаПевец отправился на концерт, однако застрял в пробках. Открыв карту навигатора, артист был приятно удивлён: зрители, пытающиеся добраться на его концерт, оригинально исполняли хиты музыканта... прямо на карте.instagram.com/sezhukovПевец оценил такое внимание к себе и пообещал полностью выложиться на концерте:Народное творчество:) К сожалению, погодный коллапс во Владивостоке:( Снег, метель... Пробки от часа до трех:( Едем на концерт уже 1.50 и конца и края нет:( В этой же пробке, как минимум половина наших зрителей... Прорвемся и дадим самый мощный концерт во Владивостоке! Держитесь:)❤️Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Сергей Жуков (@sezhukov) 21 Мар 2019 в 5:13 PDT//Кстати, в комментариях к видео с концерта, которое появилось через несколько часов в Инстаграм Сергея Жукова, фолловеры отметили, что выступление действительно прошло отлично:olya_konstantinovna Как всегда аншлаг, молодец!!!!!!! liliiaklemiuk Концерт супер, просто буря эмоций, Серега молодец 👏 крутое исполнение nataevko 2 часа пролетели на одном дыхании! И слезы радости, столько воспоминаний! Боже я сорвала голос! Спасибо вам, сегодня сбылась моя мечта!!! golosmimzy Концерт был шикардосный. 👏 На танцполе раз 10 впадали в кому от эйфории. 😍 Сержик Жуков молодец!!!Ксения Бородина выступила в защиту Майкла Джексона: телеведущая возмущена обвинениями в адрес поп-короляСловно снежный ком разрастается скандал вокруг Майкла Джексона. В этом году исполнится 10 лет со дня смерти признанного короля поп-музыки, но покоиться с миром ему не дают те, кто когда-то оказался рядом с легендой. Читать далее…

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