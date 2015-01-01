Часто задаваемые вопросы по лактации

Грудное вскармливание

Сейчас вокруг лактации так много народных мифов и стереотипов, что женщине, которая планирует кормить грудью, нужна серьезная информационная подготовка. В этой статье собраны одни из самых частых вопросов, с которыми сталкивается будущая мамочка, но поверьте, «вредных советов» гораздо больше!

Зависит ли количество молока от размера груди? Нет, женщина с любым размером груди может кормить ребенка сколько потребуется.



Из чего образуется молоко? Из крови, которая притекает к молочной железе, под воздействием гормона пролактина. Именно по этой причине многие лекарства запрещены во время лактации. Препараты проникают в кровь и далее в молоко.



Нужна ли диета на грудном вскармливании? Если вы подразумеваете под диетой ограничение любимых продуктов и необходимость есть только гречку и говядину, то можете расслабиться - это миф. На курсах для беременных https://1lastochka.by/ мы такие моменты подробно разбираем. Правильное питание актуально всегда, и возможно, лактация – это как раз отличный повод пересмотреть свои пищевые привычки. Но вы должны понимать, что таким образом вы улучшите только свой организм, на здоровье малыша это никак не влияет! По всем научным данным нет продуктов, которые женщине нельзя есть во время кормления грудью, или они могут как-то навредить ребенку! Ешьте то, к чему вы привыкли, выбирайте те продукты, которые характерны для вашей местности, а экзотические вводите постепенно , и тогда лактация не будет для вас гастрономическим кошмаром. Исключением является алкоголь и кофе. Алкоголь не совместим с ГВ, но небольшой бокал вина между кормлениями не принесет вреда. Что касается кофе, его можно пить при кормлении грудью до 300мл в день.



Хватает ли ребенку молока? Есть один старомодный метод определения количества молока: сцедить и измерить объем в мерном стакане. Бегите от того, кто порекомендует вам это! На самом деле, никто не знает, сколько молока съедает малыш за одно кормление! В грудном молоке самое главное не его объем, а его пищевая ценность. Согласитесь, пол литра борща, и пол литра воды насытят вас по-разному. Дело в том, что калорийность грудного молока не постоянна, а меняется в течение суток. Поэтому если хотите , чтобы ваш ребенок был сыт, кормите «по требованию», не заморачиваясь, сколько же у вас там молока.



Надо ли взвешивать ребенка до и после кормления? Нет, этот совет так же морально устарел, как и измерение объема молока. Чтобы убедиться, что ваш ребенок набирает вес, нужно взвесить ребенка в 1 месяц. Прибавка веса 400-600г считается нормальной . Помните, что для вас главный критерий – это поведение малыша: он ест, спит, иногда капризничает. Ребенок не набирает вес равномерно в течение месяца, он растет скачками, поэтому и нет смысла взвешивать его регулярно.



Правда ли, что от спорта может испортиться молоко? Когда мы занимаемся спортом, вырабатывается молочная кислота, которая накапливается в мышцах и попадает в кровь, и опять-таки, в молоко. Есть мнение, что ребенку не нравится вкус молока после спорта. На самом деле, чтобы накопилось так много молочной кислоты, чтобы изменить вкус молока, женщине нужно заниматься непрерывно более 90 минут. Так что, занимайтесь фитнесом в свое удовольствие!



Нужно ли мыть грудь перед кормлением? Нет!



Правда ли, что пока кормишь грудью, не забеременеешь? Нет! Это обман, именно поэтому так много детей-погодок. Во время кормления грудью обязательно предохраняться. Минимальное время, чтобы организму прийти в себя после беременности и родов – год. Поэтому обычно врачи рекомендуют планировать следующую беременность не раньше, чем через год после родов. Метод контрацепции обсудите со своим врачом.



Если моя мама не кормила, у меня тоже не получится? К счастью, это тоже миф. Способность кормить не передается по наследству, и вообще, больше всего зависит от вашего желания. Возможно, если бы ваша мама не знала обо всех этих мифах, легко кормила бы вас грудью!

Желаем вам успешной лактации!