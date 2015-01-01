Лиза Пескова побывала на дне рождения Татьяны Навки, а подписчики устроили скандал в Instagram дочери чиновника

Развод родителей становится травмой для детей независимо от возраста. Во всяком случае, так утверждают психологи, а оснований им не верить нет. Не стала исключением и Лиза Пескова. Узнав из прессы, что её отец женился на Татьяне Навке, девушка была уверена, что это не правда. Даже в разговоре с Ксенией Собчак старшая дочь пресс-секретаря Путина уверяла, что свадьба Навки и Пескова — шутка.instagram.com/stpellegrinoНеизвестно, что чувствовала тогда на самом деле Лиза Пескова, однако девушка общается со своей мачехой. Время от времени новые совместные фотографии появляются в блогах и фигуристки, и её падчерицы.instagram.com/stpellegrinoФолловеры Елизаветы Песковой не верят, что между ней и Татьяной Навкой хорошие отношенияВчера в Инстаграм Лизы Песковой появилось фото, сделанное на дне рождения Татьяны Навки. Девушка позирует в кругу друзей чемпионки.Правда, комментарий к фотографии с мачехой Елизавета оставила очень скупой: ссылка на аккаунт Навки и два праздничных смайлика.instagram.com/stpellegrinoСовместное новое фото Татьяны Навки и Лизы Песковой вызвало немало вопросов у пользователей соцсетей. Девушку и так регулярно критикуют хейтеры, а вчерашний снимок и вовсе вызвал перепалку в комментариях. Фолловеры негативно отнеслись к общению дочери Пескова и его новой жены, а также не забыли коснуться «денежного вопроса»:tatiana_surmina Танюшка Навка семью разбила, а сейчас с ней посиделки-поздравлялки. Высокие отношения да! john_190190 Богема и дети вора..)) _edem.a Почти вся шайка воров в сборе;) ruslan_yamashev у меня соседи тоже ни где не работают и живут тусят каждый день или через неделю , умеют крутятся вертятся . salmraduev Очередное подтверждение, что нет никаких карм, возмездий и прочих наказаний за все причиненные беды.Сын Софии Ротару показал, как ехал по встречной полосе и оправдался за нарушение ПДДРуслан Евдокименко — страстный фанат мотоциклов и дорогих автомобилей. Мужчина много путешествует за рулём, и впечатлениями от поездок он делится на собственной страничке в Instagram. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen