7 доказательств, что вы очень обаятельная женщина

Ivanovgood/ PixabayЗапоминающиеся детали внешностиОчень огорчает положение дел, когда девушки изо всех сил пытаются избавиться от тех особенностей, которые, по-сути, превращают их в неповторимые создания. Это могут быть родинки, веснушки, родимые пятна, морщинки или даже шрамы. Глянцевые журналы диктуют нам, что в моде чистая кожа, бронзовый загар, острый подбородок и пухлые губы. И десятки тысяч женщин в это верят, подгоняя себя под общепринятый эталон красоты. В результате их внешность становится клишированной, китчевой, совершенно не врезающейся в память окружающих людей. Важно помнить, что курносый нос и рыжие волосы – это не повод для комплексов, а причина гордиться собственной уникальностью. Именно такие детали и превращают человека в индивидуальность.Выразительная мимикаПрозвучит дико, но есть такие девушки, которые осознанно делают меньше движений мышцами лица, чтобы защитить себя от появления ранних мимических морщин. Подумать только – чтобы не стареть, люди перестали улыбаться! Более того, они боятся совершать яркие неординарные поступки из-за страха выглядеть глупыми или смешными. Вспомним таких прекрасных актрис, как Надежда Румянцева, Нонна Копержинская или Любовь Полищук – все они были превосходными комедиантками, которые при этом оставались еще и очень привлекательными леди. У обаятельной женщины все эмоции должны быть написаны на лице. Они призваны вдохновлять окружающих, транслировать им настроение девушки и ее отношение к жизни, что практически невозможно без выразительной и «незажатой» мимики.Хорошее чувство юмораОтличной шуткой можно сотворить настоящие чудеса – разрядить обстановку, настроить собеседника на позитив, продемонстрировать свое остроумие и подкованность в определенных вопросах, произвести приятное впечатление на противоположный пол. Если девушка умеет по-доброму шутить о себе и окружающей действительности, то с годами она научится выстраивать общение с людьми в выгодном для себя русле. Для нее не проблема расположить к себе человека и превратить его в союзника буквально с первых сказанных друг другу фраз. Чувство юмора – ключ к продуктивному общению практически с любым собеседником, потому в больших компаниях в центре внимания оказываются именно те, кто умеет вовремя и к месту «вбросить» колкую и остроумную фразу.Атмосфера позитиваМолодежь почему-то считает, что добро и искренность в общении с людьми давно уже не в моде. Что на первый план вышли эпатаж, страстность, загадочность и умение самоутвердиться за счет других. Если вы считаете так же, то мы вынуждены вас разочаровать – людям по-прежнему хочется быть мотыльками, которые купаются в ярком свете лампы дневного света. Простыми словами, они тянутся к тем личностям, которые сеют вокруг себя позитив и улыбки, а не страдание и меланхолию. Им не охота разбираться в ваших проблемах и брать на себя лишний груз переживаний. А вот кусочек добра и позитива еще никому не помешал! Девушки, которые умеют оставаться легкими на подъем, не зацикливаются на своих провалах и стремятся проживать свою жизнь «на полную», могут спокойно рассчитывать на статус самых обаятельных и привлекательных.Kaboompics/ PixabayПриятный голосДо 25% всей информации мы воспринимаем на слух. В данном контексте голос женщины становится одним из важнейших факторов влияния на ее окружение. Приятный звонкий смех на высоких нотках будет куда предпочтительней, чем низкий тон, сопровождаемый какими-нибудь дополнительными неожиданными звуками. Хорошая новость: умение красиво говорить и смеяться вполне можно натренировать. Если у вас есть определенные проблемы, то поработайте с дыханием, разными тембрами, найдите свою интонацию, скорость речи и громкость – и вы удивитесь, насколько сильно поменяется к вам отношение людей, в частности представителей противоположного пола.Внешний видОбаятельная девушка может быть и деловой женщиной, и обычной домохозяйкой, и спорт-леди, и представительницей какой-либо субкультуры. Объединяющим фактором является ее ухоженность. Имеется в виду не тонна макияжа и вещи от мировых брендов, а чистое тело, пахнущие волосы, опрятная одежда и обувь, а также собственный гармоничный стиль. Ухоженная внешность омолаживает, освежает, раскрепощает движения и дарит женщине чувство свободы. Кто выбегает за хлебом в халате, сланцах и с копной грязных волос на голове, тот никогда не поймет сути обаяния и шарма. Нужно всегда быть готовой принять королевскую делегацию, однако оставаться при этом собой, не тратя лишнего времени и энергии впустую.Уверенность в себеКонечно, харизма и лидерские качества притягивают взоры окружающих. Уверенная в себе девушка имеет в сотню раз больше шансов получить желаемую должность, даже если ее квалификация в чем-то уступает возможностям более опытной, но менее коммуникабельной и яркой конкурентки. Когда у вас на все есть собственное мнение и вы можете его достойным образом аргументировать, люди будут вас слушать с большим удовольствием и интересом. Чтобы добиться такого результата, нужно всего две вещи: во-первых, никогда не прекращать читать (книги, блоги, сайты, СМИ), и во-вторых, почаще вступать в конструктивный диалог с окружающими, активно впитывая разные точки зрения, касающиеся различных сфер жизни. Настоящую уверенность в себе дает именно жизненный опыт, потому также не упускайте возможность участвовать в различных тренингах и семинарах, раскрывающих в женщинах их истинный потенциал.6 доказательств, почему полная женщина — красавицаПо статистике женщин в теле берут замуж ровно с такой же частотой, как и стройняшек. Мы представляем шесть явных доказательств того, что «пышки» до сих пор считаются очень привлекательными – читайте, убеждайтесь, наслаждайтесь и переставайте, наконец, комплексовать! Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen