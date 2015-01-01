Как быстро снять нарощенные ресницы дома: 4 простых способа

Наращивание ресниц — популярная процедура, к которой ежемесячно прибегают тысячи девушек. Но реснички радуют обладательниц только пару недель, а затем начинают осыпаться. Что делать, если нет возможности встретиться с мастером? Ответ прост — снять искусственные ресницы самостоятельно. Рассказываем, как безопасно выполнить процедуру в домашних условиях.Как снять нарощенные ресницы масломДля домашней процедуры по снятию нарощенных ресниц можно использовать практически любое натуральное масло:касторовое;оливковое;репейное;подсолнечное и т.д.Масло не только поможет снять искусственный материал, но и укрепит собственные реснички.Принцип использования масла прост: нанесите его щеточкой на искусственные ресницы, а на нижнее веко приложите половинку ватного диска, пропитанную тем же составом. Через 30 минут умойтесь теплой водой.Плюс данного метода в том, что масло можно держать на коже без вреда достаточно долго. Но перед использованием продукта обязательно сделайте тест на индивидуальную непереносимость, нанеся капельку на предплечье или за мочкой уха. Если через час не появилась сыпь или раздражение, то можно смело использовать масло.Как снять нарощенные ресницы кремомПлотный жирный крем — еще одно популярное средство, которое без труда растворяет клей для искусственных ресниц. Идеальное решение — обычный детский крем. Достаточно нанести его на ватную палочку и тщательно смазать место сцепки искусственного материала с натуральными волосками. Останется лишь снять нарощенные реснички через 20 минут и умыться теплой водой.Не рекомендуется оставлять на ночь крем на веках — велик риск образования отеков. Толстый слой жирного средства закупоривает поры и затрудняет обмен веществ.Как снять нарощенные ресницы ремуверомСредство выпускается в форме крема, геля или лосьона. Использовать его просто: обезжирьте кожу вокруг глаз и закройте пищевой пленкой. С помощью ватной палочки нанесите ремувер на искусственные ресницы от внутреннего уголка к внешнему. Через несколько минут они начнут отходить. Останется их осторожно убрать и умыться.Сколько стоит ремувер, и где его купить? Продается средство в магазинах профессиональной косметики, а стоит около 500 рублей.Как снять нарощенные ресницы дебондеромДебондер похож на ремувер. Он выпускается в виде геля, крема или жидкости. Новичку лучше выбрать гелевую или кремовую формулу, так как в жидком дебондере содержится ацетон.Используется средство также, как и ремувер. Закройте нижние и верхние веки защитной пленкой. Смочите ватную палочку в дебондере и равномерно распределите по искусственным ресницам. Следите, чтобы все синтетические волокна хорошо пропитались. Подождите несколько минут и аккуратно очистите веки от искусственных ресниц (например, чистой кисточкой от туши). Умойтесь теплой водой или протрите кожу век лосьоном, чтобы убрать остатки раствора.Как снять нарощенные ресницы с помощью АльбуцидаАльбуцид — антибиотик, применяемый для лечения инфекционных и воспалительных заболеваний глаз. В его состав входит сульфацетамид. Он быстро и качественно растворяет клей, на который крепятся искусственные ресницы.Окуните ватную палочку в средство и нанесите его по линии роста нарощенных ресниц. Каждые 5 минут наносите новый слой. В целом, по времени процедура займет около 30 минут. Затем осторожно снимите ресницы пинцетом.Применяя Альбуцид, можно почувствовать покалывание или жжение. Это нормальная реакция.Как нельзя снимать нарощенные ресницыВ процессе снятия нарощенных ресниц, не тяните и не пытайтесь оторвать их. В противном случае можно повредить натуральные реснички. Если искусственный материал не снялся с первого раза, повторите процедуру. Масло можно оставить на ночь. Главное — не спешить, чтобы не повредить кожу вокруг глаз.Не только фото, но и видео поможет понять, как самостоятельно снять искусственные ресницы дома:

Источник: www.allwomens.ru/zen