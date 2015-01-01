Как избавиться от жирного блеска с помощью профессиональной косметики Renew

Многим людям не понаслышке знакома проблема жирной и лоснящейся кожи. Тем, кому «посчастливилось» родится с таким эпидермисом, очень надоедает постоянный жирный блеск, акне и следы постакне, постоянно «плывущий макияж», жирный отпечаток на экране мобильного телефона. Чтобы хотя бы как-то скрыть неприятный блеск, женщины наносят на лицо много слоев пудры, которые в результате забивают поры, тем самым еще больше усугубляя ситуацию.

Сальные железы постоянно вырабатывают себум, который просто необходим для здоровья кожи. Поскольку, он создает защитный барьер на эпидермисе, смягчает кожу, делая ее эластичней. Однако можно выделить один огромный плюс жирного эпидермиса - на нем позже всего появляются морщины и первые признаки старения. Но, все же у жирного и комбинированного типа кожи происходит процесс усиленной выработки кожного сала. Что в свою очередь приводит к неприятным последствиям, которые были описаны выше. Поэтому, в ежедневном уходе за такой кожей нужны себорегулирующие средства.

Предпочтение лучше отдавать профессиональной косметике. После ее применения кожа становится чистой, свежей и матовой. Применяйте профессиональную израильскую косметику renew купить которую на сегодняшний день можно по всей Украине.

Для того, чтобы избавиться от жирного блеска, в первую очередь, нужно хорошо очищать кожу. Для этого воспользуйтесь очищающим гелем Cleansing Gel серии Dermo Control или гелем глубокого очищения серии Propioguard - Deep Lathering Abstergent. В состав данных препаратов входят антибактериальные и противовоспалительные ингредиенты, которые удаляют вредные микроорганизмы, хорошо очищают кожу от себума, при этом поддерживают естественный уровень рН.

Отрегулировать выделение кожного сала можно с помощью лосьонов и тоников. Хорошо зарекомендовал себя успокаивающий антибактериальный лосьон для жирной проблемной кожи Dermo Control Lotion. Он обладает бактерицидным, противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим действиями. Можно применять даже для раздраженной кожи. Лосьон тонизирует, очищает поры и улучшает цвет лица. Не повреждает липидного барьера кожи.

Эффективным матирующим средством есть маски для жирной кожи. Например, Dermo Control Mask, ключевым компонентом которой выступает зеленая глина. Эта маска специально разработана для устранения проблем, присущих жирной коже с повышенным выделением кожного сала. Благодаря сочетанию цинка и растительных экстрактов, обладающих очищающими и вяжущими свойствами, маска Dermo Control Mask снижает активность сальных желез, регулирует водный обмен кожи и восстанавливает ее матовый цвет. Можно применять для лечения угрей у подростков.

Также прекрасными матирующими свойствами обладают крема для жирной и проблемной кожи. Они оказывают противовоспалительное, антибактериальное и поросуживающее действия. Обеспечивают матирующий эффект. Обладателям жирной кожи стоит обратить внимание на увлажняющий крем тройного действия Renew Propioguard Sunscreen Triple Active Day Cream или на крем, который в своем составе не содержит жиров, Dermo Control Moisturizing Cream for Oil and Combination Skin Oil-free.

Угревой болезнью и повышенным выделением кожного сала страдают не только женщины, а и мужчины. Поэтому, приятной новостью для сильного пола будет то, что линия Dermo Control от Renew также была разработана с учетом всех особенностей мужской кожи.