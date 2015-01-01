Как не допустить воспаление аппендицита

Есть мнение, что аппендикс является ненужным органом в организме человека.

Т.е. от него ничего не зависит и можно смело его удалять при первой необходимости.

На самом деле существуют разные мнения.

Одни учёные не видят ничего плохого в удалении аппендикса, а вот другие специалисты категорически против подобных операций.

У аппендикса достаточно много нервных окончаний и он способен выделять клетки лимфоциты.

Эти клетки задействуются в защитных и приспособительных реакциях организма.

Поэтому всё-таки стоит поберечь свой аппендикс.

Как же это сделать?

Рассмотрим несколько советов.

Нет запорам

Запоры способны разрушать микрофлору толстого кишечника и аппендикса. Это приводит к появлению болезнетворных микробов, которые могут провоцировать воспаление аппендикса.

Специальная гимнастика

Эту гимнастику необходимо выполнять утром сразу после сна.

Ложимся на спину и делаем глубокий вдох.

Далее выдыхаем, потом втягиваем живот и задерживаем дыхание.

Считаем до пяти и расслабляем живот.

Упражнения повторяются десть раз.

Не жалеем растительной клетчатки

Благодаря клетчатке улучшается моторная функция кишечника.

При этом она влияет на рост полезных бактерий, которые служат защитой слизистой оболочки.

Клетчатка содержится в хлебе грубого помола, фруктах, овощах и морской капусте.

Из фруктов - это сливы, чернослив, яблоки.

Что касается овощей, то подойдёт капуста, зелёный лук, морковь, свекла.

Нельзя жарить два раза на одном масле

Пища, приготовленная на отработанном масле, может вредить кишечнику.

Слепая кишка начинает «страдать» от гнилостной микрофлоры и в результате этого развивается аппендицит.

Массаж живота

Снова ложимся на спину и подкладываем под голову маленькую подушку.

Ноги должны быть немного согнуты в коленях.

Правую руку укладываем на пупок, и подушечками 3-х пальцев выполняем 5 круговых движений по часовой стрелке.

Амплитуду круговых движений нужно увеличивать.

Увеличение амплитуды должно быть до тех пор, пока пальцы не начнут касаться грудной клетки (вверху) и лобка (снизу).

Массаж максимально эффективен после приёма пищи в обед или вечером.

Вред антибиотиков

Если принимать антибиотики бесконтрольно или слишком долго, то иммунитету придется терпеть сильный удар.

Антибиотиками очень легко разрушить микрофлору. И тогда не избежать размножения агрессивных микроорганизмов.

Соответственно это размножение приведёт к воспалению. Аппендикс заполниться гноем, который придется с помощью отсасывателя выводить с организма.

В крайних случаях, назначается операция по полному удалению аппендикса.

Она считается одной из самых простой из всех существующих.

Никаких последствий она не несёт, кроме шрама внизу живота.

Тем не менее, нужно стараться сберечь все свои органы, не зависимо от их значимости в организме.

Будьте здоровы!