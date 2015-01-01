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Советы моды
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Советы по выбору качественных блуз большого размера

Elena
Блузки больших размеров

Бытует мнение, что позволить себе привлекательную и модную одежду могу только девушки с уточненной фигурой, поскольку при наличии лишних килограмм наряды будут смотреться не так привлекательно, как хотелось бы. Такое утверждение ошибочное, так как даже девушки с размером плюс сайз могут позволить себе красивые и удобные наряды, соответствующие всем требованиям и модным канонам. Оригинальные и качественные блузы больших размеров, город Нижний Новгород по доступной стоимости – это возможность создать непревзойденный облик, который порадует каждую девушку.

Особенности выбора


Блузки больших размеров требуют к себе внимательного отношения при выборе, поскольку только так можно предотвратить формирование неразумного облика, который будет подчеркивать недостатки фигуры. Специалисты в области моды для девушек с пышными формами выделяют следующие советы по выбору блузок больших размеров:
  1. Лучше всего подойдет плотные ткани, поскольку они могут выровнять силуэт и подчеркнуть основные преимущества пышного телосложения девушки. А вот легкие ткани будут визуально увеличивать формы девушки, делая при этом акцент на лишних сантиметрах.
  2. Нужно правильно выбрать фасон, поскольку есть разные варианты тканей в зависимости от плотности, способа декорирования и так далее. Лучше всего избегать большого количества мелких элементов, оформленных в ярких оттенках, поскольку это может негативно отобразиться на облике.
  3. Правильно подобранный размер – это удобство в рамках ношения одежды, поэтому нужно внимательно провести замеры, чтобы не столкнуться со сложностями. Блузка не должна стеснять движения и не должна быть чрезмерно свободной, поскольку это может нарушить общий силуэт.
  4. Подойдут блузки темных оттенков, поскольку они оказывают эффект выравнивания силуэта, поэтому весь облик будет сдержанным и утонченным. Либо же можно использовать комбинации светлых и темных тонов, поскольку они идеально преобразовывают фигуру.
  5. Качество пошива так же важно при выборе блузки большого размера, так как от этого зависит удобство в ношении и уходе за готовой вещью.

Блузки больших размеров можно приобрести в готовом виде за счет большого ассортимента коллекций с разными особенностями. А также можно заказать индивидуальный пошив в соответствии с установленными правилами и нормами, что порадует девушек с особыми требованиями к своим нарядам.
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