Датские ёлки - отличный способ создать незабываемое волшебное Рождество

Датские ёлки - это лучший способ создать незабываемое волшебное Рождество! Эти деревья, не имеющие себе равных по красоте и долговечности, были популярны в Европе на протяжении веков и приобретают еще большую популярность в России.

Датская ёлка, или Abies nordmanniana, обладает долго держащимися иглами, что является подходящим вариантом для украшения праздника. Поразите своих гостей новогодней красавицей, которая будет выглядеть хорошо и оставаться свежей при должном уходе. Природная густота хвои, идеальная симметрия и красивый тёмно-зелёный цвет со множеством оттенков и ярким блеском делают это растение настоящим шедевром природы.

Этот вид елей имеет более продолжительный срок жизни, чем другие хвойные, что делает его вашим долгоживущим спутником в праздничные дни. Первоначально уроженец Турции, Грузии, Северной Армении, гор вокруг Черного моря и российского Кавказа, в последние годы датская ель показала себя хорошо приспособленным видом для Европы и России.

Сегодня эта ёлка пользуется популярностью благодаря своей привлекательной хвое, более мягким иголкам и отсутствию сброса хвои по мере высыхания дерева. Она также стала отличным выбором для некоторых семей, где аллергия или чувствительность к обычной ёлке вызывает беспокойство, так как у неё отсутствует сильный аромат. При этом пахнет ёлка достаточно приятно - лёгкий, приятный запах хвои ощущается сразу же с её появлением в доме. Купить датскую елку – значит сделать её центром празднования Рождества в кругу вашей семьи!

Преимущества

Ключевые преимущества:



блестящий темно-зеленый цвет;



красивая форма, симметрия и плотность;



сильные ветви отлично подходят для больших украшений;



превосходно держится хвоя;



низкий уровень аллергенности.

Размещение

Датская ёлка в наши дни является популярным новогодним деревом. Купленную в горшке ель можно срезать и поставить в воду, где она сохранится надолго. Горшок с живой датской ёлкой также подходит для Рождества, а затем его можно держать в саду. Растение обладает лёгким сосновым ароматом и длинными мягкими иголками. Эти горшки будут смотреться на столе, в саду или за пределами входной двери. Сохранение живой ёлки благоприятно с точки зрения охраны окружающей среды. Кроме того, держать живое новогоднее дерево экономично, так как не приходится на каждый праздник покупать новое.

Купить датские ёлки в Москве в интернет-магазине Ёлка Vip - это значит приобрести красивые и жизнеспособные деревья, которые долго прослужат в качестве праздничного украшения.