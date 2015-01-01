5 здоровых преимуществ йоги
Практика йоги, учитывая все ее духовные, умственные и физические выгоды для современного образа жизни, датируется по крайней мере 2000 лет с некоторыми упоминаниями еще 5000 лет назад. Так как йога так долго приносила пользу нашему уму и телу, вы могли бы подумать, что каждый из нас знает о ее преимуществах. Но к сожалению это не так. Существует много людей, которые понятия не имеют какую пользу йога может принести нашему организму. Но к счастью сейчас люди всё больше задумываются о поддержании здоровья своего тела и души. Именно поэтому будет полезно узнать о преимуществах практики йоги. А также нужно обязательно изучитьправила занятия йогой, чтобы принести своему организму только пользу.
К счастью, мир науки все больше и больше приходит в себя, чтобы поддержать многие заявления йогов о повышении вашей умственной и физической силы.
Вот лишь несколько хорошо известных преимуществ йоги и некоторые научные доказательства в поддержку заявлений.
- Уменьшает стресс
Если есть одна польза для ума и тела, которой йога наиболее известна, она заключается в ослаблении стресса и содействии расслаблению. Это просто имеет большой смысл. Стресс может быть частью наших древних защитных механизмов, таких как борьба или бегство. Использование методов релаксации для ослабления этих основных реакций - отличная идея.
И есть научная связь между повышенной физической активностью, включая виды деятельности, практикуемой в йоге, и снижением уровня кортизола в организме. Кортизол - это гормон, наиболее ответственный за стресс.
- Увеличивает качество жизни
Опять же, даже при отсутствии веских доказательств, это имеет смысл. Йога - это практика, которая помогает вам справляться со многими жизненными трудностями, включая стресс и беспокойство, и управлять ими. Если нам удастся уменьшить последствия этих трудностей, то качество нашей жизни обязательно улучшится.
Но это выходит далеко за рамки простого поиска механизма решения повседневных проблем. В одном исследовании женщин с раком молочной железы, которые проходили химиотерапию , было обнаружено, что йога уменьшает влияние симптомов химиотерапии. В том числе тошнота и рвота, а также за счет улучшения качества жизни в то же время.
- Может помочь с депрессией
Один из наиболее рекомендуемых способов лечения депрессии - «помочь себе» - стать более активным. Является ли ваша депрессия эпизодической или хронической, она может значительно истощить ваш уровень энергии. Отсутствие активности только добавляет к ускоряющемуся снежному кому симптомов. Но активность, от ходьбы до полноценной тренировки в тренажерном зале - все это считается надежным способом улучшить ваше самочувствие.
Опять же, йога, как было показано, снижает уровень кортизола в организме. Кортизол способствует выработке серотонина, который является нейромедиатором, связанным с депрессией.
- Может облегчить хроническую боль
Постоянная боль может серьезно повлиять на качество вашей жизни. Если боль вызвана воспалением, травмами или такими состояниями, как артрит, йога была показана в ряде исследований, чтобы помочь уменьшить боль и улучшить физическую функцию.
В одном исследовании 42 участника, страдающих синдромом запястного канала, были разделены на две группы. Одна группа лечилась с помощью наручного ремня, а другая группа занималась йогой в течение восьми недель. В конце исследования группа йоги сообщила о большем уменьшении боли и улучшении силы запястья.
- Лучшая гибкость и баланс
Может показаться очевидным, что выполнение поз, которые часто означают, что вы должны балансировать на одной ноге или растягиваться любым количеством способов, улучшит вашу гибкость и баланс.
Но исследования показали, что даже у подготовленных спортсменов, гибкость и сбалансированность значительно повышаются по ряду показателей в группах, которые практиковали йогу, по сравнению с группами, которые этого не делали.