Лазер и беременность: совместимы или нет?

Лазер и беременность

Лазер уже давно не ассоциируется только с производственными процессами – сейчас его активно используют в хирургии, физиотерапии и даже косметологии. Но, несмотря на то, что все лазерные процедуры признаны безопасными, вопрос, можно ли их делать во время беременности, по-прежнему беспокоит многих. И дать на него точный ответ пока сложно.

С точки зрения законодательства

По закону любое воздействие лазером при беременности находится под запретом. У этого есть серьезные причины:



В период вынашивания ребенка у женщин происходит гормональная перестройка.



Любые реакции на внешние раздражители становятся непредсказуемы.



Невозможно предположить побочные эффекты.



Риск осложнений существенно возрастает.

Плюс нет необходимой доказательной базы о реакции беременного организма на лазер. И получить ее в результате исследований тоже нельзя, так как проводить их на беременных, опять же, нельзя по закону.

С точки зрения науки

Сам по себе лазерный луч – это пучок света высокой концентрации и определенной длины волны. В косметологии и эстетической медицине используют длину, которая не способна проникать за пределы дермы. Это значит, что лазер может влиять только на меланин и т.п.

Более подробную информацию на эту тему можно узнать по ссылке.

Таким образом, получается, что теоретически никаких рисков для беременной женщины, которая решила пройти процедуру лазеротерапии, нет.

Но нужно посмотреть и на практическую сторону вопроса. Научных публикаций мало, но в целом в них отражены случаи 380 женщин, которые с 1960 по 2017 г. прошли процедуру лазеротерапии с разной длиной волн именно в период вынашивания ребенка. У одной из них случились преждевременные роды, у остальных беременности закончились хорошо.

Исходя из этого, врачи склоняются к мысли, что лазер все же безопасен и для матери, и для плода.

С точки зрения здравого смысла

Есть еще один аспект этого вопроса – работа на лазерных установках врачей в период их беременности. И сразу по двум российским законам, регламентирующим работу данных кабинетов, она запрещена. Отраслевые стандарты и санитарные нормы это не допускают.

Следовательно, отвечая на вопрос, можно ли проходить лазеротерапию при беременности, стоит вспомнить об аннотациях практически всех лекарств. Их можно применять только в случае, если польза для женщины значительно превосходит возможный риск для ребенка.