Инвентарь для зимних развлечений
Вот и снег за окном. Привычные летние развлечения вроде велосипеда, самоката или каталки теперь недоступны, но не стоит унывать! Зима готовит вам и вашему ребенку массу новых развлечений и веселых игр.
Вы можете приобрести необходимое снаряжение, чтобы сделать зимние прогулки с малышом разнообразнее и увлекательнее. Если ваша семья ведет активный образ жизни, то без санок вам не обойтись, даже если рядом нет горок. Прогулка по заснеженному тротуару, а уж тем более парку, с коляской рискует превратиться в мучительное занятие. Даже по проторенной тропинке далеко не каждая коляска будет хоть как-то катиться. Санки или снегокат же решат все эти проблемы одним махом. Итак обо всем по порядку.
Санки для прогулок
В магазинах можно найти 3 основных вида санок: деревянные, металлические (алюминиевые или стальные) или пластиковые. Самые легкие, разумеется, последние.
- Деревянные санки: их распространенность скорее дань традиции, можно сказать "олд скул" санного дела. На подобных конструкциях люди в прошлые века возили грузы, воду от колодца до дома и другие необходимые вещи. Тем не менее деревянные сани эталон экологичности. Кроме того, дерево считается "теплым" материалом, т.е. охлаждение при контакте с ним происходит несколько медленнее чем в случае с пластиком, а уж тем более с металлом.
- Металлические санки просты в изготовлении, надежны, нетребовательны в эксплуатации и прощают избыточные нагрузки. Металл крайне быстро забирает тепло, но эту неприятную особенность легко компенсировать мягким матрасиком, который еще и обеспечит небольшую амортизацию при движении. Стальные полозья лучше других держат направление и не срываются в занос. К минусам можно отнести приличный вес и наличие острых металлических ребер в некоторых моделях отечественного производства.
- Пластиковые санки - вес играет роль если за время прогулки вы преодолеваете существенные расстояния. За полчаса ходьбы с санями разница в 3-5кг будет весьма ощутима. Есть еще один нетривиальный плюс пластиковых санок по сравнению с железными санками - малыш не сможет примерзнуть языком к пластику, если вдруг изловчится попробовать сани на вкус. Среди слабых мест - зависимость прочности изделий из пластика от мороза, да и избыточные нагрузки он прощает хуже чем первые два вида. Однако, в последнее время на российском рынке активно продвигается продукция немецкой фирмы KHW, которую вы можете в ассортименте найти у нас в каталоге. Эти санки делаются из качественных пластиков и при разумном использовании уберегут вас от неприятных сюрпризов.
Санки и снегокаты для катания с гор
Катание с гор - старинная русская забава, также популярная в странах умеренных и северных широт. Здесь есть широкий выбор - сани, снегокаты для детей, ледянки, надувные санки - тубинги (от слова tube, у нас их еще называют "тубы" или "тюбы"). Все зависит от личных предпочтений. Классический снегокат обеспечит управляемость и позволит проходить склоны, требующие маневрирования. Управляемые санки с рулем- тоже. Ледянка позволит весело лететь по накатанному склону выбивая снопы снежных брызг при торможении пятками, а тюбинг сделает катание менее чувствительным для мягкого места.
Можно даже найти санки-тандем (санки с прицепом) для двоих, отличный современный снегокат или санки с рулем.