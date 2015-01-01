Развлечения и отдых в ТРЦ "Океания"
В Москве всегда можно найти множество способов отдохнуть, развлечься и приятно провести время с родными или друзьями. Легко выбрать различные варианты организации досуга, учитывая личные предпочтения, пожелания. Один из способов семейного отдыха является поход в ТРЦ "Океания". Именно здесь можно незабываемо провести время, получить массу впечатлений. Находится этот торгово-развлекательный центр в Москве. Его могут посетить гости столицы, так и местные жители.
Особенности ТРЦ "Океания"
Это здание представляет собой интересную архитектурную постройку. Сам торговый центр http://oceania.ru/занимает четыре этажа, общая площадь 137 000 квадратных метров. Во время оформления интерьера использовалась морская тематика. На стенах, потолке можно увидеть плавные линии. Приятно порадует фонтан, который работает внутри. Этот торговый центр соответствует всем современным требованиям. К его преимуществам относится:
- увлекательные развлечения;
- доступные цены;
- возможность увидеть морских обитателей;
- приятный отдых в кафе или ресторанах;
- развлечения для детей любого возраста.
Отдых в ТРЦ
Внутри имеется аквариум большого размера. В нем примерно миллион литров воды, а высота составляет 24 м. В этом заведении работает панорамный лифт, который позволит во время экскурсии ознакомиться с водными обитателями. Среди жителей аквариума встречаются рыбы из Индийского и даже Тихого океана, Красного моря. Можно увидеть гигантского групера, спинорога, метровую акулу, таллоса.
В этом заведении установлен первый в России кинотеатр, где работает лазерный проектор. Можно насладиться просмотром любимых фильмов в высочайшем качестве. Кинотеатр расположен на четвертом этаже.
Гости «Океании» имеют возможность посетить кафе, получить заряд бодрости. Приятно порадует меню заведений, в котором имеется вкусные блюда, оригинальная выпечка. Перекусить можно на третьем этаже. Именно там располагаются кафе и рестораны, где гостям предлагаются вкусные блюда по демократичным ценам
Приятно порадует количество магазинов с разнообразным ассортиментом товаров. Здесь насчитывается примерно 300 магазинов, 30 кафе и ресторанов, супермаркет, автомойка, химчистка, салон красоты.
Торгово-развлекательный центр станет отличным местом для семейного времяпровождения. Детям возраста от 2 и до 12 лет предлагается интересная Академия, где можно обучаться боевым искусствам, узнать тонкости профессии художника, заниматься гимнастикой, танцами.
В «Океании» регулярно проходят акции и скидки, которые позволяют экономить на покупках и развлечениях. Перечень выгодных предложений всегда указан на сайте заведения. Можно торопиться воспользоваться скидками.