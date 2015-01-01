Как одеваться полным девушкам
У женщин со стройной фигурой такой проблемы, как выбор одежды, практически нет. Они могут надеть все что угодно и при этом выглядеть замечательно, чего не скажешь о женщинах, фигура которых далека от идеальной. Но это совсем не значит, что пышные женщины не могут одеваться красиво и стильно – очень даже могут, и при этом будут выглядеть лучше, чем дамы с идеальной фигурой.
Если у вас пышные формы, то это совсем не означает, что вам нужно одевать бесформенные одежду и балахоны, которые, между прочим, визуально делают вашу фигуру еще больше. Приобретая модную и стильную одежду, актуальные силуэты и способность умело расставлять акценты и скрывать недостатки, поможет вам выглядеть великолепно и роскошно. Вам нужно лишь придерживаться определенных правил, и вы будете выглядеть сногсшибательно. Модная одежда XXL размера представлена на сайте интернет-магазина Minova FM, где всегда можно подобрать подходящие именно вам модели.
В первую очередь вы должны трезво оценить свою фигуру и внешность в целом, это поможет вам приобретать женские юбки большого размера так, чтобы они гармонично на вас сидели, подчеркивая правильные пропорции и скрывая недостатки. Также вы должны знать не только недостатки своей фигуры, но и достоинства. Так, если вы будете знать свои недостатки, то никогда не наденете брюки или джинсы с заниженной талией. Такие брюки визуально делают бедра шире, чем они есть на самом деле.
Если вы любите джинсы и при этом хотите выглядеть в них модно и красиво, то вам лучше всего джинсы большого размера с удлиненной талией, такие джинсы делают фигуру визуально более тонкой и изящной. А скрыть животик и подчеркнуть грудь помогут блузки больших размеров, и лучше, чтобы эти блузки были немного приталенными.
Что касается материалов, то лучше выбирать свободно облегающие ткани, более того, они должны быть эластичными, но не очень обтягивающими. Плотные, эластичные ткани делают фигуру идеальнее, скрывают переходы от одной области фигуры к другой. Юбки и брюки в вашем гардеробе должны быть плотными и непрозрачными. Именно эти вещи смотрятся идеально на полной фигуре. А вот струящиеся и блестящие ткани выбирать не стоит, так как они визуально полнят, а этого нам не нужно. То же самое делают вещи в клетку и в горизонтальную полоску.
Еще хотим особо выделить вещи из тонкого эластичного трикотажа, вещи из которого полным девушкам носить категорически нельзя. Этот материал подчеркивает даже мельчайшие недостатки фигуры и складки даже если они совсем небольшие.