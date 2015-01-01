Ани Лорак взбудоражила поклонников редким романтичным фото с бойфрендом

После новогодних праздников многие звёзды российской эстрады отправились на каникулы. Ани Лорак — не исключение. Популярная певица решила остановить выбор на солнечной Калифорнии. Она улетела в США в компании возлюбленного — Егора Глеба. Во время одной из прогулок девушка сделала совместное фото, которым поспешила поделиться с фанатами.Надо сказать, что подобные снимки в Instagram Ани Лорак — большая редкость. Правда, на фотографии запечатлены лишь ноги пары, но поклонники рады и небольшому откровению исполнительницы, которая крайне редко делится подробностями личной жизни.В начале лета прошлого года пошли слухи, что Ани Лорак завязала отношения с 27-летним продюсером лейбла Black Star. Чуть позже эта информация подтвердилась официально — певица разместила совместное фото с новым бойфрендом.Надо же как-то деньги зарабатывать: Меган Маркл заключила контракт с DisneyНо больше поклонникам не удалось ничего узнать — в микроблоге Лорак не появлялись снимки букетов, подарков и прочие атрибуты ухаживания. Не упоминала она и о совместном будущем с Егором.Такую секретность девушки можно понять — пережив болезненный развод с Муратом Налчаджиоглу, Лорак зареклась рассказывать о личной жизни. Единственное, о чем поведала артистка, — возлюбленный очень скромный и не любит шумных мероприятий. Именно поэтому он не сопровождает Ани на музыкальных церемониях и светских тусовках.Кстати, от внимания фанатов не ускользнул тот факт, что разница в возрасте между влюбленными сильно повлияла на Лорак. Как считают фолловеры, женщина пользуется всевозможными ухищрениями для того, чтобы выглядеть ровесницей своего бойфренда.

Источник: www.allwomens.ru/zen