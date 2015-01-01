Видео: двуногий робот-строитель HRP-5P самостоятельно крепит доску на стену

В январе 2018 года Германский центр авиации и космонавтики представил робота Justin. По задумке инженеров, в будущем он и ему подобные дроиды окажут человечеству огромную помощь в постройке жилищ на поверхности Марса. В то же время техники разрабатывают роботов, которые способны помочь людям прямо сейчас. К одним из них относится HRP-5P от японской компании AIST. В опубликованном видео он без проблем поднимает доску и приколачивает его к каркасу помещения.Своей конструкцией и движениями японский дроид похож на робота Atlas от Boston Dynamics, знающего основы паркура. Однако между ними есть одна большая разница — HRP-5P полностью лишен внешнего корпуса, и все его внутренние механизмы обнажены. Оказывается, что отсутствие металлической оболочки обусловлено не ленью инженеров, а другими причинами.Во-первых, металлические пластины способны помешать датчикам распознавать окружающее пространство. Вся конструкция робота покрыта электроникой, которая помогает ему видеть предметы и преграды, а затем аккуратно поднимать доски и ровно прикреплять их к стене. Во-вторых, внешний корпус сильно увеличивает вес конструкции, а без него HRP-5P весит не более 100 кг.Также на видео заметно, что робот ни к чему не подключен, то есть работает от собственного аккумулятора. Отказаться от внешнего источника питания опять же помогло отсутствие металлического покрытия — легкий механизм потребляет меньше энергии.Японский дроид может заняться отделкой помещений и мелким ремонтом, но в мире есть и роботы с более масштабными задачами. Например, в августе 2018 года инженеры из Сингапура создали прототип механизма для 3D-печати огромных зданий. Примечательно, что даже эти разработчики не отрицают возможность использования подобных 3D-принтеров на Марсе.Какие задачи вы бы дали собственному роботу-строителю? Свои варианты можете написать в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru