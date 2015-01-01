Цвета в одежде, которые нужно использовать, чтобы выглядеть молодо

Многие женщины согласятся, что на внешность, в первую очередь, влияет образ жизни – питание, спорт, питьевой режим и здоровый сон. Однако в условиях большого выбора одежды и косметических средств благодаря нескольким нехитрым приемам вполне можно сбросить до десятка лет (по крайней мере, внешне) без чрезмерных усилий. При этом умение верно подбирать и сочетать цвета в гардеробе играют более чем важную роль.Что выбрать блондинкам?Чтобы подчеркнуть свою юность, девушкам с холодным блондом (именно он наиболее популярен среди барышень на данный момент) нужно отдавать предпочтение светлым оттенкам тканей. Это могут быть пастельные тона или выбеленные цвета, за счет которых будет делаться ударение на свежесть и весеннее настроение. Первая удачная гамма – любые фантазии на тему бирюзы и мяты. Этот цвет вошел в перечень модных трендов несколько лет назад и с тех пор не выбывает из перечня любимых оттенков молодежи, что ассоциирует его поклонницу с прогрессивными представителями юного поколения. С ним легко сочетать базовые вещи нейтральных тонов (белого, бежевого, серого или антрацитового), а также комбинировать более яркие, броские аксессуары.Второй актуальный оттенок для блондинок – приглушенная лаванда (не путать с фиолетом, который наоборот способен подчеркнуть неравномерный загар, недостатки фигуры и синяки под глазами). Лавандовый цвет не может быть слишком насыщенным – он должен еле улавливаться и даже слегка переливаться под прямыми солнечными лучами. Очень удачно одежда из таких тканей «работает» в верхней части фигуры, скрадывая лишний рельеф и добавляя силуэту легкости. Подобное можно сказать и о пудровом (серо-розовом) цвете – он добавляет образу хозяйки романтизма и, кстати, вызывает у мужчин желание флиртовать, ухаживать и заботиться о своей женщине, что тоже является признаком ее молодости и привлекательности.Какие цвета носить брюнеткам?Брюнеткам в повседневной жизни можно выглядеть ярче, чем обладательницам платиновых локонов, и это не добавит их образу эклектичности или вульгарности. Первый удачный оттенок – горчичный. Он в меру активный, не кричащий, благородный и довольно сдержанный. В зависимости от того, с чем его комбинировать, горчичный цвет может создать различные эффекты – превратиться в единственное привлекающее внимание пятно, подчеркивая консервативность и элегантность женщины, или выгодно сочетаться с оливковым и бордовым цветами, придавая образу некого задора и амбициозности.Отличный «омолаживающий» эффект имеют глубокие оттенки синего – от кобальта до «электрик». Этот цвет говорит о смелости и решительности, которые присущи в основном именно молодежи. Он выгодно подчеркивает контраст бедер и талии, не делая акцента на лишних килограммах, если таковые имеются. Из более светлых и насыщенных вариантов сравниться с ним может разве что коралловый цвет, который способен лишний раз обратить внимание на женственность и слегка вздорный, ребяческий характер девушки.А как же рыжие?Женщина с огненными волосами сама по себе выделяется из толпы – будь у нее крашеные локоны или свой натуральный оттенок. К ним по классике жанра хорошо подходит зеленый тон. Из трендовых вариаций данной гаммы лучше всего использовать «изумруд». Он делает ударение на элегантности, здорово подчеркивает фигуру и прекрасно сочетается с вещами в разных стилях – от делового до casual и спорта. Эффект значительно усиливается, если у барышни соответствующий цвет глаз.Рыжеволосым женщинам со стройной фигурой и не слишком пышными формами как нельзя лучше подойдет цвет зеленого яблока, поскольку он делает силуэт очень тонким, хрупким, выразительным, и, следовательно, юным. Чтобы образ выглядел завершенным, тон можно добавить также и в макияж. В целом девушка в наряде цвета яблока выглядит очень свежей и ухоженной.Универсальные вариантыСуществуют некие беспроигрышные расцветки, которые подойдут абсолютно всем представительницам прекрасного пола. Это, в первую очередь, светло-голубой цвет – не слишком насыщенный, выбеленный, или как его еще называют «небесный». В последнее время на улицах часто можно встретить женщин в голубых тотал-луках. Данный оттенок не просто добавляет образу легкости и воздуха – он радует взор окружающих своим спокойствием и сдержанностью, добавляет девушке неприступности, делая ее очень милой и притягательной.Второе заслуженное место среди универсальных цветов по праву занимает фуксия. Чтобы избежать лишней пестроты, его нужно сочетать с аксессуарами спокойный базовых оттенков и не использовать предметы гардероба с объемными деталями – рюшами, воланами, жабо и драпировкой. Несмотря на то, что этот вариант довольно капризный и с ним можно переборщить, просто выбрав «не свой» тон, фуксия все же имеет больше достоинств, нежели предостережений. Главное – не сорваться в неон, дабы не произвести впечатление тинейджера из 90-х годов прошлого века.

Источник: www.allwomens.ru/zen