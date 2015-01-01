Ученые считают, что старение неизбежно

Результаты исследования показывают, что люди не могут замедлить темпы старения из-за биологических ограничений. Но, возможно, это и не плохо.Эта новость, определенно, расстроит всех любителей инъекций красоты и подтяжек лица – результаты нового исследования показали, что старение… неизбежно. Так что как ни молодитесь, дорогие леди и джентельмены, ваши лица и тела рано или поздно покроются морщинами, отражая следы прожитых лет. На самом деле в этом нет совершенно ничего страшного и удивительного – каждый возраст прекрасен по-своему и стареть нужно точно так же, как и жить – с удовольствием. По крайней мере, мне так кажется. Ну согласитесь, что может быть лучше, чем утренний кофе из кружки с надписью «Я же говорил» на старости лет? Единственный минус старения, если так можно выразиться (кто-то насчитает и больше) заключается в том, что оно неизбежно приводит к смерти. Но так как смерть – неотъемлемая часть жизнь, стало быть все не так уж и плохо. Но вернемся к результатам научной работы: ученые выяснили, что мы не можем замедлить процесс старения из-за биологических ограничений. А вот о том, каких именно, поговорим в этой статье.Источник вечной молодостиИстории о поисках источника вечной молодости отражены в самых разных культурах. Первые упоминания о роднике, который дарует вечную жизнь каждому, кто из него попьет, встречаются еще у Геродота в истории Александра Великого, однако широкую известность легенда приобрела лишь в XVI веке. Тогда испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон попытался его найти (увы, безуспешно). Интересно, что рассказы об источнике вечной молодости или фонтане схожи с историями о философском камне и эликсире жизни, которые встречались по всей Евразии и в других местах.Словом, люди испокон веков боялись смерти, а следовательно и старости, которая ей предшествовала. Осознание скорого конца пугало всех – и императоров, и их слуг и простых работяг во всех уголках земного шара. Понять их несложно – продолжительность жизни во всем мире выросла совсем недавно, так что лишь немногие могут по достоинству оценить все преимущества преклонного возраста. Коих, кстати, немало.Авторы нового исследования полагают, что долголетие в конечном счете определяется биологическими, а не экологическими факторами.Но если бы все в старости было бы так радужно, вряд ли ученые стремились бы к безусловной победе над ней. Основная проблема старения (если посмотреть на него реально) заключается в проблемах со здоровьем, которые следуют за постепенном ухудшением работы организма с течением времени. Собственно, борьба со старением заключается не в том, чтобы полностью избавить ваше лицо от морщин, а в том, чтобы в старости вы меньше болели и наслаждались заслуженным отдыхом и всеми преимуществами этого возраста.Читайте также: Пропаганда красоты: что ученые думают о желании изменить свое тело?Борьба с ветряными мельницамиУченые провели десятилетия, пытаясь использовать последние достижения науки и техники, чтобы найти наконец способ предотвратить или и вовсе обратить вспять процессы старения. На сегодняшний день существует великое множество научных исследований, посвященных этому вопросу и мы не раз (и даже не два и не три) об этом писали.Но если говорить на чистоту, бессмертие и вечная молодость – всего лишь миф. По крайней мере об этом свидетельствуют результаты нового исследования, недавно опубликованного в журнале Nature Communications. Новая работа, вероятно, положит конец вечным спорам о том, могут ли люди жить вечно.Рано или поздно старость ждет каждого из нас. Если, конечно, повезет.Исследование, проведенное международной командой ученых из 14 стран, в том числе экспертами из Оксфордского университета, было направлено на проверку гипотезы «инвариантной скорости старения» (invariant rate of ageing), которая гласит, что у вида относительно фиксированная скорость старения с момента взросления.Еще больше увлекательных статей о об исследованиях в области геронтологии и других наук читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выхолят статьи, которых нет на сайте!«Полученные результаты подтверждают теорию о том, что вместо замедления смертности все больше людей живут намного дольше из-за снижения смертности в более молодом возрасте», – слова Хосе Мануэля Абурто из Центра демографических наук Леверхулма в Оксфорде, который проанализировал данные о рождении и смерти в зависимости от возраста, охватывающие столетия и континенты приводит британская The Guardian.В ходе работы исследователи сравнили данные о рождении и смерти людей и приматов и обнаружили, у всех наблюдалась общая картина смертности. Это говорит о том, что долголетие в конечном счете определяется биологическими, а не экологическими факторами.«Статистика подтвердила, что люди живут дольше по мере улучшения здоровья и условий жизни, что приводит к увеличению продолжительности жизни всего населения. Тем не менее, резкий рост смертности по мере приближения к старости, очевиден для всех видов,» – пишут авторы научной работы.Принять поражениеНа самом деле споры о том, сколько может прожить человек разделяли академическое сообщество десятилетиями. Это особенно заметно по самым разным научным исследованиям, опубликованным за последние годы. Некоторые ученые направляют свои усилия на поиски так называемой «таблетки от старости», предполагая, что среднюю продолжительность жизни можно будет значительно увеличить.Старение неизбежно. Так стоит ли его бояться?Другие и вовсе утверждают, что люди могут жить больше 150 лет – авторы работы, ранее опубликованной в журнале Nature Communications, предположили, что мы сможем избежать болезней и катастроф в течение всей нашей жизни. Полученные результаты показали, что со временем состояние организма снижается, а худшего состояния он достигает к 120-150 годам.Это интересно: Старение организма происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 летЧто же до результатов нового исследования, то оно демонстрирует чрезвычайно разнообразный набор данных, который в конечного итоге позволил ученым сравнить различия в смертности как внутри видов, так и между ними. Отмечу, что все наборы данных, изученные в ходе исследования, выявили одну и ту же общую картину смертности:Высокий риск смерти в младенчестве, который быстро снижается в незрелом и подростковом возрасте, остается низким до ранней зрелости, а затем постоянно возрастает в пожилом возрасте.Эти результаты подтверждают, что в исторических популяциях ожидаемая продолжительность жизни была низкой, потому что многие люди умирали молодыми. Но по мере развития науки и медицинских технологий, а также социальных и экологических улучшений, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась. Сегодня все больше и больше людей живут дольше.Однако траектория, ведущая к смерти в старости, так никуда и не делась. Словом, преодолеть сформировавшиеся биологические ограничения невозможно. Так что можно расслабиться и стареть себе преспокойно. Предварительно позаботившись о здоровье конечно же.

Источник: hi-news.ru