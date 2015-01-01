Способы преодоления синдрома Венди: необходимость удовлетворения других

Синдром Венди имеет свои корни в популярной психологии. Несмотря на то, что его не признают расстройством в диагностических руководствах по психологии, он предусматривает определенные аспекты, которые требуют лечения и могут быть интерпретированы в клинических терминах.



Сосредоточение своего существования на уходе за другим человеком вызывает медленный процесс саморазрушения. Потеря чувства собственного достоинства или крайнее физическое и психическое истощение могут легко вогнать вас в депрессию.



Классическая литература дает несколько архетипов, которые помогают описать это поведение.



Синдром Венди или синдром Питера Пена, Отелло или Алисы в стране чудес - все они описывают расстройства, проблемы и поведение, при которых вымысел становится реальностью.



Теперь вы можете легко сказать, что темой этой статьи является распространенный синдром из всех.



В определенном смысле многие женщины страдают от него не потому, что вынуждены, а потому что это то, что они видели в течение нескольких поколений, и это то, что они чувствуют.



Человек, который заботится о другом человеке, любит ее. Отказ от себя, кажется, является единственным способом любить. Однако иногда легко забыть то, что тот, кто дает, заслуживает того, чтобы получить.



Именно здесь начинаются проблемы с эмоциональным диссонансом и грустью . Сегодня мы предлагаем подумать об этом и обратить внимание на следующие аспекты.



Синдром Венди или прогрессивное самоотречения



Хотя этот синдром, как мы уже упоминали, коренится в популярной психологии, его симптомы очень понятны:



Вы понимаете, что любить, прежде всего, означает служить другому человеку.

Довольно долго такие отношения могут удовлетворять. Это то, как вы понимаете любовь.

Вы не обеспокоены (сначала) тем, что другие не заботятся о вас в равной степени. Вы просто знаете, что ваш партнер чувствует себя любимым вами и счастлив. Так вы чувствуете себя хорошо.



Вы делаете это, чтобы люди не сердились либо не расстраивались. Вы боретесь за внешний баланс, забывая о своем собственном.

Однако постепенно вы понимаете, что другие воспринимают все ваши усилия и действия как "нормальные". Это может достичь точки, где они станут тираническими и требовательными.



Если вы сейчас чувствуете синдром Венди, обратите внимание на некоторые аспекты, которые нужно изменить.



Поймите, что любовь - это не жертва: любовь означает дарить и принимать



Многих людей воспитывали с мыслью о том, что для того, чтобы любить , нужно отказаться от кое-чего, чтобы скрепить отношения. Если вы хотите кого-то, вы смиритесь со многими вещами.



Вас также заставили поверить, что надо сказать "да", если вы хотите сказать "нет". Вы ставите других в приоритет над собой, что и является целью другого человека.



Если вы добавили эти идеи к своему образу мышления, вы упадете под тяжестью новых:



Любовь не означает отказ. Если вы откажетесь, вы только станете жертвою.

Любимые отношения должны быть зрелыми и осознанным. Без сомнения, оба партнера должны давать, но не менее важно получать.

Любовь - это когда вы образуете команду, координируя свои сильные стороны, интересы и потребности.

При синдроме Венди всегда один человек дает, а другая принимает. Одна выигрывает, а другая постепенно теряет.

Однако реальная проблема заключается в том, что другой человек даже не понимает этого. В начале отношений вы чувствуете себя счастливыми, когда заботитесь о ком заботитесь, уделяете внимание каждой детали, чтобы максимизировать благосостояние.

После нескольких месяцев или лет вы замечаете, что что-то не так. В конце концов, все принимают, как само собой разумеющееся, не ценят и даже требуют от вас большего.



Вы не можете позволить себе попасть в эту тяжелую и несчастную ловушку.



Как сосредоточиться на других типах эмоциональных отношений



Наш первый и самый существенный совет: никогда не прекращайте быть самими собой, независимо от того, насколько сильно вы любите другого человека. В противном случае, рано или поздно, появится разочарование, дискомфорт и несчастья.



Заботиться, защищать, давать, отказывать себе в чем-то ... Хорошо, но ваш партнер умеет также заботиться о вас, давать вам что-то и отказывать себе ради вас. В любом случае такое самоотречение должно происходить только тогда, когда оно направлено для общего блага.



НЕ извиняйтесь за то, за что вы не несете ответственности.



Наибольшее опасение, которое имеют люди с синдромом Венди - быть брошенными. Для того, чтобы предотвратить это, вы можете сделать все, что угодно (вы никогда не должны позволить дойти до этой крайности).

Вы научиться быть счастливым сами по себе. Наслаждайтесь собственной компанией, зная, что если вы останетесь в одиночестве, мир не клином не сойдется.



Учитесь также корректировать свои модели мышления, особенно те, которые приносят вам страдания. Это поможет вам создать новые эмоции, которые сделают вас сильнее.

Избавьтесь таких идей, как: "Если я буду заботиться о них больше, они будут любить меня больше" или "Было бы лучше, если бы я отказался от этого, и они увидели, как я их люблю" .



Прекратите проектировать все свои надежды, желания и энергию на другого человека. Делайте это только справедливым образом. Вы заслуживаете мою любовь, а я заслуживаю ваше уважение.



Помните, что в любви надо иметь достоинство. Никогда не принимайте меньше. Научитесь получать и бороться за свою личную целостность.