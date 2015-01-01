Чего ждать после процедур лазерной эпиляции

Лазерную эпиляцию по праву считают одной из самых эффективных процедур по удалению нежелательных волос. В ее основе – нагрев луковиц волосков с помощью лазерной энергии. Меланин, содержащийся в луковице, поглощает тепло, сильно разогревается (до 80 градусов!) и от этого разрушается. При этом воздействие происходит исключительно на луковицы, а кожа вокруг не травмируется.



Правильное проведение процедуры (прохождение нескольких сеансов, соблюдение правил подготовки и ухода за кожей после) гарантирует избавление от волос на очень долгий срок, в некоторых случаях – навсегда. Самый распространенный результат – прохождение лазерной эпиляции раз в год для поддержания получившегося эффекта.



Лазерная эпиляция возможна на следующих участках тела:



ноги и руки (причем, как целиком, так и на отдельных участках);

лицо;

грудь и молочные железы;

живот;

спина;

ягодицы;

зона декольте и т.д.



Особенность процедуры в том, что она требует нескольких сеансов (для каждого клиента их количество устанавливается в индивидуальном порядке). Временной интервал между сеансами – от полутора до двух месяцев. Неоднократность процедуры обусловлена тем, что в первый раз разрушаются все видимые волоски, а «дремлющие» или те, которые не успели «пробиться» на поверхность – остаются нетронутыми и прорастают как раз к следующему сеансу эпиляции.



Специалисты считают, что максимальный эффект достигается после прохождения 8-10 сеансов. Хотя многим требуется даже меньшее количество процедур – еще раз повторим, что это число весьма условно, все зависит от ваших индивидуальных особенностей.



Как подготовиться к эпиляции



Лазерная эпиляция требует полного отсутствия на коже загара. За месяц рекомендуется бороться с волосками только с помощью бритвы.



Лазер не вредит коже, большинство почувствует только мягкое тепло или покалывание. Однако людям с низким болевым порогом стоит узнать, есть ли в салоне система охлаждения после процедуры, и попросить мастера обработать кожу анестетическим кремом.



Какой эффект может быть сразу после эпиляции



Могут наблюдаться покраснения, которые держатся несколько дней. В течение пары суток на обработанном участке может быть припухлость, которая постепенно сойдет на нет. Волосы начнут выпадать не сразу и не одновременно, поэтому не стоит бояться появившихся «проплешин» в волосяном покрове. Выпадение волос длится примерно до двух недель. Отмечено, что на лице волоски выпадают быстрее (в течение пяти-семи дней), чем на теле.



Закономерный эффект – появление так называемого «пушка». Пробивающиеся волоски будут тонкими и слабыми, а общий объем волос существенно снизится.



После эпиляции следует пользоваться уходовыми средствами, которые порекомендует мастер. В первые сутки лучше всего не мочить обработанный участок кожи, а на протяжении первых трех дней – отказаться от массажей и посещений сауны.



Противопоказания



Обратите внимание на то, что лазерная эпиляция подойдет не всем и не в любой период жизни женщины. От нее следует воздержаться, если:



вы беременны;

на вашей коже есть царапины, ранки, ожоги;

присутствует герпесная инфекция в острой форме;

наблюдаются аллергические реакции или есть индивидуальная непереносимость;

вы страдаете псориазом, экземой или любыми другими кожными проблемами;

на участке, который планируется обрабатывать, есть родинки;

есть злокачественные новообразования;

вы недавно загорали;

вы страдаете сахарным диабетом.



Правильная подготовка к процедуре, выбор специалиста-профессионала и должный уход за кожей после эпиляции станут залогом успешного избавления от ненужных волосков.



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