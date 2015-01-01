Сидишь дома? Возьми интернет и работай!

Сегодня не модно просто так сидеть в декрете. Уж если взяла паузу в карьерном росте, то готовься к большому прыжку… Конечно, вперед. Кроме материнства один из самых рекомендуемых и уже проверенных на практике способов личностной реализации для женщин — бизнес в интернете. Только работать нужно не «на дядю», а на себя, то есть самостоятельно организовать и наладить собственное дело.

Это не так уж трудно.

Эксперты считают, что наиболее удачны для работы женщин из дома сегодня эти виды бизнеса:



ведение личного блога;

продажа товаров собственного производства;

перевод основной работы в домашний режим (создание виртуального офиса).



БЛОГ. Если ты любишь общаться в интернете, эта идея для тебя. Наверняка в твоем списке друзей не меньше 500 человек, все они из разных городов и, возможно, стран. Вы постоянно поддерживаете связь, и ни одно яркое событие, происшествие, мероприятие, фильм не остаются без твоей критической оценки. Все твои мысли, высказывания, рассуждения нужно просто собрать в единый формат — блог. Прочитала новую книгу? Напиши небольшую рецензию и поддержи диалог со своими подписчиками — вот и готово миниатюрное средство массовой информации. Разумеется, проект станет удачным в руках образованного человека с развитым чувством юмора и, что называется, головой на плечах. Известные блогеры — те же звезды шоу-бизнеса, так что степень ответственности высока, но и масштаб славы не мал.



Доход: заработок в данном случае происходит на рекламе, которую ты согласишься размещать на своей страничке за определенную плату.



HAND-MADE. Рукодельничать для женщины — это естественно. С развитием интернета у домашних мастериц появилась прекрасная возможность реализовывать свои уникальные шедевры не только в виде подарков друзьям и родным, но и как товара. Спрос на хенд-мейд сегодня велик, остается только найти подходящий сервис для представления товара лицом. Создание личного сайта — неплохой вариант. Мощности качественного домашнего интернета обычно хватает.



Доход формируется из средств за проданные изделия.



СВОЯ ФИРМА. Если до беременности ты успешно руководила собственной компанией, продолжить ведение дел из дома не составит труда. Чтобы обеспечить твое виртуальное присутствие в офисе потребуется:



провести широкополосный доступ в интернет (недорого, учитывая, что в офисе сеть уже наверняка есть);

установить программу виртуального офиса (объединяет все компьютеры компании в единую сеть, наподобие социальной).



Вот и все. Несложная настройка программы даст тебе возможность в любой момент участвовать в работе компании. К тому же можно будет нанимать сотрудников для удаленной работы (в некоторых случаях это удобней их личного присутствия).



Доходы компании могут вырасти в разы, конечно, при умелом управлении. Но раз ты решила вернуться на работу без отрыва от декрета, значит, способности и талант у тебя есть, и в избытке.



Да, и главное — во всей этой творческой суете не забыть о ребенке. Удачи!