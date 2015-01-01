Как спортивный протеин помогает похудеть

Протеин – это универсальный продукт, который одинаково эффективен для набора мышечной массы и похудения. Поэтому результат приема протеина будет зависеть от программы тренировок и сбалансированной диеты. При этом стоит сразу определиться с видом протеиновой добавки, которая идеально подходит для похудения, поскольку не все спортивные протеиновые коктейли имеют одинаковую эффективность в этом плане.

Например, в рейтинг лучших протеинов для похудания, составленный по результатам клинических испытаний и отзывам худеющих, попал казеин и сывороточный протеин Optimum Nutrition. Эти протеиновые добавки содержат наименьшее количество углеводов и пустых калорий в своем составе, что мега-важно в период активной сушки.



5 причин пить спорт-протеин при похудении

Строгая диета подразумевает низкокалорийный рацион с дефицитом протеин-содержащих продуктов. Синтез белков замедляется, соединительные ткани теряют эластичность, кожа становится дряблой, начинают выпадать волосы, нарушается менструальный цикл. Все эти проявления знакомы девушкам, которые месяцами сидят на изнурительной диете.

При постоянной нехватке протеина разрушается в первую очередь мышечная ткань. Однако цель сушки –снизить содержание жира в теле и сформировать красивый рельеф.

Без активного участия белков невозможно обеспечить эффективные процессы жиросжигания в организме.

Протеин – это натуральный белок, на усвоение которого организм затрачивает больше энергии, чем на жиры и простые углеводы. Расход энергии увеличивается на 35-40%, что приводит к активизации расходования подкожных жировых отложений.

Протеин помогает легко подавлять чувство зверского аппетита и голода, дарит чувство сытости на длительное время.



Какой протеин выбрать: реальные исследования

Чтобы ответить на этот вопрос, в начале 2000 года ученые провели специальный эксперимент, в котором участвовали 38 добровольцев, мечтающих об идеальном теле. Их разделили на 3 группы:



10 участников сидели на строгой диете.

14 человек помимо диеты употребляли казеиновый протеин (доза 1,5 г на один кг массы) и занимались спортом.

14 человек тоже сидели на диете, выполняли спорт-упражнения и принимали в это время сывороточный протеин в аналогичной дозировке.



Результаты эксперимента были следующими:

Худеющие из первой группы потеряли в среднем по 2,5 кг, однако процент жира в организме снизился только на 2%.

Во второй группе потеря веса была такая же, как и в первой, но при этом % жира был снижен на 8%! При этом наблюдался рост сухой мускульной массы на 4 кг и показателей выносливости.

Третья группа снизила жировую составляющую в организме на 4% при потерях в весе в среднем 2,5 кг.



Этот эксперимент повторили еще в 2006 году и результаты подтвердились. А значит можно сделать вывод, что казеин и сывороточный белки являются наиболее эффективными протеиновыми добавками для похудения на сегодняшний день.