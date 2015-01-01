Пять причин купить коляску 3 в 1 CAM

Родители всегда находятся в поиске самого лучшего для своих деток. И, выбирая коляску, теряются в огромном ассортименте различных магазинов. Но такие модели как Cam Dinamico 3 в 1 не зря пользуются повышенным спросом, достоинств у них немало. Производитель эффективно поработал с шасси и сменными блоками (люлька, автокресло и модуль для прогулок), поэтому детский транспорт получился маневренным, гибким и надежным.



Преимущества колясок CAM



Отзывы о большинстве товаров три-в-одном от этой итальянской компании, которая изготавливает не только транспорт, но и стульчики для детей, не врут. Их продукция учитывает потребности и ребенка, и взрослого. Кроме того, изделия не только функциональные, но стильные и удобные.



Основные плюсы моделей:



Практичность. Чехлы и механизмы чрезвычайно мобильны и комфортны, их легко чистить, ими просто пользоваться.

Окупаемость. Линейка 3 в одном – самые выгодные модели. Модули сменяют друг друга по мере взросления ребенка и изменения его нужд.

Компактность. Продукцию CAM удобно хранить дома – дизайнеры и инженеры заранее продумали вопрос размещения в быту, поэтому конструкции плавно складываются и раскладываются.

Безопасность. Малыш всегда под защитой ремней, перекладин, козырьков и фиксаторов.

Универсальность – еще один плюс коллекции. Упомянутая выше Dinamico 3 в 1 очень вместительна и комфортна. Подходит для долгих пеших прогулок и переездов на личном авто, позволяет убаюкать младенца с помощью покачивания.



Неброский декор и экологичность материалов, из которых изготовлены короба и каркасы колясок 3in 1, облегчают жизнь родителям и детям. Просторные лежанки продлевают сроки эксплуатации одного и того же изделия, ведь ребенок может расти спокойно и носить объемную зимнюю одежду – он всё равно поместится в блок.



Выгоды от покупки



Товары «КАМ» можно использовать до 3-4 лет. Переноски этой марки очень удобны, плотная эргономичная ручка и проветриваемое дно позволяют взрослому не волноваться за перемещение и кондиционирование корзины. Всепогодность – очередное достоинство продукции CAM (в зависимости от уровня осадков блок можно утеплить или укомплектовать дождевиком).



Если хотите, чтобы малыш мог хорошо отдохнуть в колыбели, рассматривать окрестности, находясь в сидячем положении, или поехать с вами за город, находясь в полной безопасности, попробуйте купить коляску 3 в 1 Cam. Это будет положительный опыт, ведь трехколесные модели с износостойкой рамой и функциональными коробами сделают каждый выход на улицу простым и безмятежным.