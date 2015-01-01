Оригинальные модели шуб из нутрии

Натуральный мех - идеальный материал для создания модной и стильной, роскошной и изысканной верхней одежды для женщин. С детских лет каждая женщина мечтает о принце, который будет бросать к ее ногам меха. Если с принцем пока не повезло, то - смело отправляйтесь в виртуальный меховой салон и выберите для себя шубу из своей детской мечты. Пусть мечты сбываются сегодня! Меховая фабрика DIANAFURS открывает для этого великолепные возможности! Широкий ассортимент и великолепное качество мехов, используемых для пошива - идеальное сочетание для приобретения шедевров из меха.



Одним из самых практичных мехов является мех нутрии. В такой шубе женщина будет красивой и изысканной, а еще в ней будет очень тепло в самый лютый мороз и сильный ветер. Она не боится влаги, а значит ей нипочем ни мокрый снег, ни дождь, которые нередки в последнее время во время зимы. Среди представленных моделей из нутрии, особой элегантностью и роскошным видом отличается шуба из нутрии с воротником апаш свободного кроя и классической длины до колена.



Серебристый оттенок меха придает ей особо роскошного вида, напоминая изделия из черно-бурой лисицы, при этом она не столь пышна, а значит не делает фигуру женщины тяжеловесной. Свободный крой позволяет носить ее женщинам весомых достоинств, прекрасно подчеркивая их женственность. Воротник апаш отлично убережет нежную шейку от порывов ветра, даже без шарфа.



Достоинства меха нутрии



Шубы из нутрии отличаются такими великолепными характеристиками, как:



практичность - за ними легко ухаживать, не боятся влаги, не заламывается и не выпадает мех, прослужат более десяти сезонов при правильном уходе;

изысканностью - современные технологии обработки меха позволяют снизить их вес, избавить от неприятного специфического аромата, а также сделать его более мягким и нежным;



доступной ценой;

разнообразием цветовой палитры;

широкой размерной сеткой;

разнообразием фасонов.



Как ухаживать за шубой из нутрии?



Несмотря на то, что мех нутрии очень износостойкий, для того, чтобы шубка выглядела так же, как в день покупки долгие годы, важно правильно ее хранить в межсезонье. После зимы важно почистить шубу (рекомендуется отдать ее в химчистку) и убрать на хранение в шкаф. Хранить ее нужно в дышащем чехле из натуральной ткани. Любой натуральный мех должен "дышать". Защитят мех от нашествия моли натуральные средства борьбы с молью на основе лаванды.