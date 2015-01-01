Джастин Бибер «не завершил» с Селеной Гомез, хотя и переночевал с Баскин

Может, кумир подростков недавно и проводил время с моделью, но это не значит, что он порвал с прежней любовью. Говорят, что Гомез, с которой у Бибера сейчас перерыв в отношениях, до сих пор для него желательна.



20-го марта Джастин и Баскин просматривали вместе концерт Крейга Дэвида. Она - сестра Эбби Чемпион, с которой встречается близкий друг артиста Патрик Шварценеггер. Тем концертом их веселая ночь не прекратилась. Источник сообщил «People», что модель уехала с исполнителем «Despacito» к его дому. Там им составили компанию друзья.



Несмотря на это, говорит инсайдер, Бибер не выбрасывает Селену из головы. Очевидец также добавил, что Джастин и Баскин не встречаются. «Он постоянно думает и говорит о Селене. Раздел книги с ней еще, безусловно, не завершен », - уверяет источник.



Селена, которая во время развлечений Бибера была в Австралии, якобы бросилась домой, когда узнала о нем и Баскин.



«Селене больно и она разочарована после того, как увидела Джастина с другой женщиной, и она почувствовала, что нужно немедленно лететь домой. Между ними, безусловно, еще ничего не решено. Ей нужно много всего выяснить, и она готова вернуться домой, чтобы составить четкое представление о ситуации », - поделился инсайдер.



Джастин и исполнительница песни «Fetish» впервые начали встречаться в 2010-м. Затем они разбежались и долго не поддерживали отношений. А прошлой осенью, когда Гомез порвала с The Weekndом, восстановили роман. На примирение их поклонники отреагировали неоднозначно. Некоторые из них были счастливы снова увидеть пару вместе. А вот мать певицы, Минди Тэфи, как сообщали, относится к тем, кто против воссоединения Джастина и Селены.