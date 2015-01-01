Джастин Бибер сходил на свидание с Селеной Гомез

Вчера Джастина Бибера и Селену Гомез заметили за завтраком в одном из кафе Уэстлейк-Вилледж в Калифорнии. В тот же день папарацци отправились за кумиром подростков. Когда у него спросили, встретится он снова с Селеной, певец начал валять дурака, якобы, не мог ничего вспомнить об их завтраке.



Фотографию совместных посиделок знаменитостей опубликовал ресурс «TMZ». Они сидели за столиком под открытым небом и общались. На столе стояли бутылки с водой и холодный кофе. Джастин был в белом Гуди, а Селена полосатом платье.



Очевидец рассказал, что бывшая пара имела дружественный вид. Сообщают, что они также посетили церковную службу, где сидели у пастора.



Это была уже третья их встреча за последние несколько недель. Позапрошлыми выходные они собрались у него дома в Студио-Сити, где находились в компании общих друзей. Знаменитости составляли компанию друг другу до полуночи. Инсайдеры говорят, что Бибер и Гомез собирались на такую ​​же встречу неделю назад.



Обсуждают и отношение к этому The Weekndьа. По словам особы, приближенной к Селене, Джастин постоянно с ней в контакте, и у них замечательные дружеские отношения. Однако исполнительница, мол, не хочет переусердствовать.



Другой источник также отметил, что Джастин и Селена "просто друзья» и «ничего романтического между ними не происходит». Еще этот человек добавил: «Они имеют долгую историю отношений, поэтому всегда хранят в своих сердцах место друг для друга».



Но Джастин только подливает масла в огонь слухов. Его также заметили возле дома Селены воскресным вечером после свидания. В сети появились снимки, на которых видно машину исполнителя у дома Селены. Weeknd это время был в туре.



Источники говорят, что семья Селены никогда не примет Джастина назад. По мнению одного из родственников, даже его общения с бывшим говорит как о неуважении к окружающим, так и к самой себе.