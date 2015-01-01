Стильные и женственные сапоги-чулки

Стильные и ультрасексуальные сапоги-чулки давно уже прочно обосновались в весенне-осенних гардеробах современных модниц. Подобная пара обуви способна идеально подчеркнуть стройные ножки, сделав их еще более утонченными и изящными. Именно эти сапожки делают образ еще более женственным, элегантным и манящим. Остановив свой выбор на подобной паре, вы никогда всегда будете в центре внимания.



Модные табу

Стрейчевые сапоги-чулки довольно коварны. Они категорически запрещены девушкам с кривыми ногами. Такая модель лишь подчеркнет недостаток, привлекая к нему внимание. Пышкам невысокого роста тоже стоит быть осторожными с подобной обувью. Не выбирайте модели со слишком высоким голенищем. Перед покупкой тщательно оцените собственную фигуру. Это обезопасит вас от модных промахов.



С чем носить

Модницы полюбили эти сапожки за их универсальность. Они с легкостью вписываются практически в любой аутфит и превосходно сочетаются практически с любой одеждой. Они с легкостью вписываются как в повседневные образы, так и в ансамбли для особых случаев и торжественных выходов.



Стилисты настоятельно рекомендуют соблюдать правило: сапоги-чулки – главный элемент вашего образа. Вся остальная одежда должна быть максимально простой, закрытой и лаконичной. Только в этом случае можно добиться элегантного и женственного образа, не переступив за грань.



Существует еще одно важное правило, которое касается сапог-чулок с длинным голенищем. Помните, что подол юбки или платья должен на пару сантиметров перекрывать сапог. Допустим вариант, когда между ними остается незначительный зазор.



Среди наиболее выигрышных сочетаний дизайнеры и трендсеттеры выделяют:



мини-юбки и короткие платья. Самый распространенный дуэт, который уже не один сезон популярный у модниц. Никогда не носите подобную обувь с колготками в сеточку, иначе рискуете создать дешевый и вульгарный образ;

леггинсы и длинные свитера оверсайз в сочетании с подобной обувью создают уютный и одновременно изысканный повседневный аутфит. Помните, что расцветка леггинсов должна быть максимально спокойной и нейтральной;

короткие шорты. Этот дуэт максимально подходит для высоких девушек с стройными гогами;

джинсы скинни – интересный, но довольно рискованный вариант. Подойдет только для обладательниц стройных ножек.



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