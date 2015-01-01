Удачные дни для выигрыша в лотерею в ноябре 2018 по знакам зодиака

Разбогатеть может каждый: нужно лишь знать свои удачные дни. Выигрыш в лотерею не заставит долго ждать, если руководствоваться звездами. В ноябре 2018 небесные помощники приготовили достаточно возможностей для каждого представителя зодиака.ОвенПервый знак зодиака не должен спешить в ноябре. Его планета управитель Марс образует благоприятный аспект с Венерой лишь 9 ноября. В этот можно играть в любимую лотерею по проверенной схеме. На эксперименты же следует решаться 15 числа, когда с Марсом будет дружить планета инноваций - Уран. В этот день рекомендуется пробовать новую лотерею, варьировать комбинации. Также должно повезти и в конце месяца: 27 числа не должно быть никаких препятствий на пути денежного потока в карманы знака. Общим моментом в этих датах является их делимость на 3. На это определенно стоит обратить внимание.ТелецВ отличие от импульсивных Овнов, медлительные Тельцы должны активизироваться уже в начале месяца. Наиболее удачным днем для выигрыша в лотерею следует считать 2 ноября, когда Венера образует гармоничный аспект с планетой удачи - Юпитером. Чтобы потом не кусать себе локти, рекомендуется приобрести лотерейный билет заранее. Следующий шанс Тельцам предоставится не раньше 17 числа, когда Солнце будет оказывать свою поддержку. Удачным днем может стать 29 ноября: в этот день окончательно завершится переход Юпитера в свою обитель.БлизнецыУ Близнецов будет много возможностей для выигрыша. Покупать лотерейные билеты ребятам следует уже 4 числа. Их планета управитель образует гармоничный аспект с планетой препятствий Сатурном. Это означает, что все шлагбаумы на пути денежных средств будут сняты. Рекомендуется воспользоваться этим шансом, поскольку следующего удачного дня придется ждать несколько недель. Шикарные возможности разбогатеть предоставятся Близнецам в последнюю неделю ноября. Период с 25 по 27 следует считать наиболее оптимальным для ставок.РакУ Раков веселая жизнь начнется со 2-го ноября. Гармоничный аспект Юпитера и Венеры порадует ребят безусловной удачей. В середине месяца удачными будут практически все четные числа. В концовке следует сменить тактику и выбирать нечетные числа. В частности, рекомендуется обратить внимание на 25 и 27 число, когда Юпитер образует благоприятные соединения с другими планетами.ЛевЧтобы Лев снова почувствовал себя королем, ему достаточно раз в неделю заполнять лотерейный билет. Ноябрь будет баловать представителей знака удачными днями на протяжении всего месяца. Начинать следует уже 5 ноября (гармоничный трин Солнца с Нептуном). Затем последуют такие благоприятные даты: 10, 17, 27, 29. Избегать следует лишь 7 числа, когда Солнце образует частичное затмение.ДеваДевам рекомендуется сделать ставку на последнюю декаду месяца. При этом выбор лучше остановить на нечетных числах, когда Меркурий образует гармоничные аспекты с большими планетами. Таким образом, можно за несколько дней собрать приличное количество денег. Если же терпеть совсем невмоготу, то приобрести лотерейный билет допускается 4 ноября. Однако в таком случае комбинация чисел должна состоять исключительно из четных цифр.ВесыУ Весов намечается интересный период. Их материальное благополучие не будет отличаться стабильностью из-за перехода Венеры в коварный знак Скорпиона. Однако любые потери можно компенсировать выигрышем в лотерею. Удачными днями для ставок следует считать 2, 9 и 17 числа, когда планета управитель образует гармоничные аспекты с Солнцем, Марсом и Юпитером.СкорпионСкорпионы смогут закрыть все финансовые вопросы в середине ноября. Тотальное везение будет преследовать их 9, 10 и 15 числа. В эти дни их порадует поведение Марса и Плутона, управителей знака. Они образуют денежные аспекты с другими планетами. Также приветствуется приобретение билета 25 числа, когда Сатурн ослабит свое негативное влияние.СтрелецУ протеже Юпитера практически весь месяц будет отмечен удачей. Переход большой планеты в созвездие знака ознаменует колоссальное везение его представителей. Символично также то, что пиком благосклонности Фортуны станет 10 ноября. Идеальный день для выигрыша в лотерею. Также отличные возможности будут в начале месяца (2 ноября) и в конце (25, 27).КозерогЧем бы Козерог не занимался в ноябре - он не должен забывать про звезды. Они редко предоставляют карт-бланш протеже Сатурна (справедливо полагая, что Козерог и так добьется всего сам), однако 4 ноября побалуют ребят подарком. Аспект Меркурия с большой планетой принесет им грандиозную удачу. Если же такой шанс Козероги умудрятся проморгать, им сделает скидку милостивое Солнце. Вот только ждать придется аж до 29 ноября...ВодолейУ Водолеев все сложится успешно, если они выберут правильные дни для ставок. Наиболее удачными обещают стать 4 и 15 числа месяца. Их покровители на небе образуют денежные аспекты с другими планетами. Также не стоит сбрасывать со счетов и 29 ноября, когда Сатурн образует соединение с Солнцем.РыбыРыбы смогут забрать свой заслуженный выигрыш уже во второй декаде месяца. Ставку в этот период следует делать на четные числа (особенно благоприятными обещают быть 10 и 16 ноября). А вот для покупки лотерейного билета в конце месяца следует предпочесть нечетные числа (25, 27). В эти дни Юпитер образует денежные аспекты с другими участниками Солнечной системы.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen