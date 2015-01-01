Платья 2019-2020 осенне-зимнего сезона
Мода такая же переменчивая и непостоянная, как и женщины. С каждой сменой сезона на смену старым моделям приходят новые, дизайнеры придумывают и предлагают все новые тренды, и модели от которых может закружиться голова и устоять перед соблазном будет невозможно.
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К 2020 году планету опять захлестнуло ретро, как говориться всё новое – это хорошо забытое старое или хорошо обновлённое. Стиль семидесятых, а именно элегантность и винтаж являются фаворитами осенне-зимнего сезона. Особенной популярностью будут пользоваться приталенные туники, а также платья-свитера из трикотажа которые так похожи на те, что носили ещё наши мамы. Наиболее актуальная длина – до колена, в коллекциях есть вещи с коротким рукавом и с длинным, есть платья свободные, а есть облегающие. Для подчеркивания линии талии и придать образу женственности и элегантности, можно украсить одежду изящным бархатным или кожаным ремешком. По мнению стилистов лучше всего в этом сезоне сочетать трикотажные туники с брюками или же с шерстяными колготами.
Что касается цветовой гаммы, то осень-зима 2019-2020 предлагает отдать предпочтение классическим цветам, а именно: чёрному, серому, коричневому и красному, а также не стоит исключать винтажные принты.
Вязаные изделия, которые были очень модны весной, не покидают и в осенне-зимний сезон. Среди моделей есть ажурные платья, изделия из ангоры и букле. Туники и рубашки стиля хиппи представлены в коллекциях в самых разных цветах.
Крой платьев в основном в стиле ретро, будут популярны платья с бантами, рюшами, волнами и оборками. Среди тканей особым предпочтением будут пользоваться модели изо льна, хлопка и шелка.
По поводу длины, то в коллекции можно найти как короткие платья, так и очень длинные, а тонкий ремешок на талии подчеркнёт вашу стройность.
В коллекциях представлены платья не только с цветочными принтами, но и с различными вышивками, которые также очень популярны. Наиболее популярными будут мотивы ромашек, ландышей и роз.
В новом осенне-зимнем сезоне модельеры предлагают кашемировые изделия необычной формы. Так как в последнее время всё больше девушек стремятся к неординарности и проявлению, таким образом, своей индивидуальности. Среди моделей таких вещей дизайнеры предлагают объёмные платья, а также платья-мини с коротким рукавом.