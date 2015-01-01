Выбор клиники при планировании беременности
Наверное, большинство женщин озабочены тем, чтобы их беременность прошла легко и гладко, а последующие роды — безболезненными. И это нормально. Ведь лишь при условии верного выбора клиники можно с уверенностью сказать, что какие-либо проблемы будут выявлены заранее и подвержены устранению. Также важно предварительное планирование беременности, что позволит избежать многих проблем во время беременности. Оно включает обследование организма для оценки здоровья будущей мамы, прием витаминов и т.д.
Но как же проверить, является ли то самое учреждение подходящим? Какие условия должны быть соблюдены?
Во-первых, она должна иметь лицензию. Ведение беременности достаточно кропотливый и многогранный процесс, ясно, что здесь никак не обойтись без специальных документов. Клиника должна была пройти все проверки. Лишь узнав о наличие лицензии, можно немного успокоиться.
Во-вторых, клиника должна быть оснащена новой аппаратурой, или хотя бы быть в хорошем состоянии. Только это может помочь обеспечить беременной женщине комфорт и уверенность в будущих родах при посещении врача.
Кстати, о врачах. Первым делом стоит удостовериться, что все врачи, которые участвуют в планировании беременности женщины, находятся рядом друг с другом и в случае чего всегда смогут прийти на помощь или принять роды. Естественно, что все они должны иметь высокую квалификацию и быть профессионалами своего дела.
Вообще перед тем, как выбирать клинику, стоит узнать отзывы о ней — от знакомых, в интернете, где угодно. Лишь опыт других людей может дать полную картину заведения. Доброжелательный персонал и общая дружелюбная и радушная атмосфера — тоже немаловажный показатель.
Так как же все-таки определиться с клиникой для ведения беременности?
Такие учреждения можно условно разделить на несколько типов:
- Муниципальные женские консультации
- Клиники в составе роддомов
- Частные клиники
Первый вариант — не очень хороший выбор. Большой, но единственный его плюс — бесплатность. Минусы известны всем: отсутствие индивидуального подхода, огромные очереди, не всегда вежливый персонал.
Другой вариант — клиника в роддоме. С одной стороны неплохой выбор, т. к. принимает обычно роды тот врач, который вел у женщины всю ее беременность. Но не у каждого роддома есть своя клиника. И тем более — условия те же, что и в первом варианте: большие очереди из-за загруженности персонала и пр.
Остается последний вариант — частные клиники, и, пожалуй, самый оптимальный и подходящий. Конечно, такие клиники далеко не бесплатны, зато можно быть точно уверенным в их качестве и безопасности. Достойный уровень сервиса, профессиональные врачи, обычно вежливый персонал, т. к. именно от того, как они делают свою работу, зависит их зарплата. Группа клиник “Альтермед” зарекомендовала себя с наилучшей стороны, здесь можно пройти весь цикл планирования беременности.
Выбор клиники для ведения беременности — дело далеко не из легких. Но если заняться этим как можно раньше, желательно еще до беременности, то можно быть точно уверенным, что все пройдет легко и спокойно, а малыш появится на свет развитым и здоровым.