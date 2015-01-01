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Женское здоровье
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Как избежать проблем со здоровьем с помощью увлажнения воздуха

Elena
увлажнители для квартиры

На самом деле, сухой воздух в помещении не такая уж и маленькая проблема, как может показаться на первый взгляд. А увлажнители для квартиры являются важным элементом комфортной жизни. Уровень влажности сильно сказывается на нашем состоянии здоровья и самочувствии в целом. Поэтому нужно очень ответственно и серьёзно подходить к этому вопросу. А аллергикам вообще противопоказано находится в таких помещениях, так как аллергические реакции могут значительно ухудшиться.



Как может навредить слишком сухой воздух в помещении


Очень часто, особенно в холодное время года, мы включаем разные отопительные приборы, позволяющие сделать температуру воздуха комфортной для проживания. Но с другой стороны, эти самые приборы делают микроклимат помещения слишком сухим. А нехватка чистого кислорода не очень положительно сказывается на нашем здоровье.


Первыми признаками чрезмерной сухости воздуха могут быть:



  • частая головная боль;

  • синдром хронической усталости;

  • плохой сон;

  • сухость кожных покровов;

  • покалывание в глазах;

  • сухость слизистых.


Каким способом измерить уровень влажности


Существует среднестатистическая норма данного показателя, которая составляет от 40% до 60%. Для измерения можно прибегнуть к гигрометру, специальному прибору для выполнения данной функции. Или воспользоваться простым народным методом: стакан с водой положить в холодильник на несколько минут, затем поставить у себя в квартире вдали от батарей или других отопительных приборов. Если конденсат на стакане высохнет быстрее чем за 5 минут, значит уровень влажности в вашем помещении слишком низкий. Конечно, этот показатель не имеет 100%-ной точности, но обратить на него внимание всё-таки стоит.


Давайте рассмотрим более подробно, как все же можно с помощью подручных средств увлажнить воздух в своей квартире. Бытовые увлажнители воздуха послужат вам не хуже специальных.



Как самостоятельно сделать увлажнитель воздуха в домашних условиях



  • С помощью ванной комнаты. После принятия ванны или душа просто откройте все двери в квартире. Так пар, который смело может считаться бытовым увлажнителем, сможет распространиться по всех комнатах.

  • С помощью мокрых вещей. Разложите постиранные вещи на сушилку и поставьте её возле отопительного прибора. Или можно специально смочить полотенца и поставить их на батарею. Такие увлажнители воздуха позволят вам сразу почувствовать, что в комнате стало легче дышать.

  • С помощью кипячения воды. Тоже метод с паром, как и в ванной, только тут уже специально нужно довести воду до кипения, а затем оставить. Пар будет медленно выделяться и служить увлажнителем для квартиры. Для поднятия настроения в воду можно добавить любимые эфирные масла или пряные специи. Тогда ваш дом будет благоухать прекрасными ароматами.

  • С помощью резервуаров с водой. Воду можно и не кипятить, просто набрать в разные емкости и расставить по всей квартире. Только нужно не забывать время от времени их мыть и менять воду. Такой бытовой увлажнитель, особенно если украсить его цветами, камнями или другими элементами, послужит хорошим декором интерьера.

  • С помощью комнатных растений. Домашние цветы имеют способность насыщать воздух кислородом, очищать его и даже дезинфицировать. Так что обзавестись ими будет хорошим решением.

  • С помощью фонтана или аквариума. Каждый с этих элементов декора является отличным бытовым увлажнителем.

  • С помощью ежедневного проветривания и частой влажной уборки. Такие простые вещи как уборка пыли и мытьё полов играют большую роль в этом вопросе. А открытые окна являются самым простым и доступным увлажнителем воздуха.

Стоит учесть, что слишком большая влажность в помещении провоцирует появление плесени, сырости и способствует возникновению аллергии. Поэтому не стоит слишком увлекаться процессом увлажнения.


Увлажнитель для квартиры поможет улучшить общее самочувствие, состояние здоровья и избавит от постоянной усталости. Как можете убедиться, способов увлажнить воздух в помещении существует предостаточно. При желании их можно сочетать, так эффект будет гораздо лучше. Главное не забывать об этом, и своевременно заботится о своём здоровье и здоровье своей семьи.

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