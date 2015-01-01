Обучение в Чехии – курсы чешского языка
Немало людей желают получить образование за границей. Конечно же у большинства студентов и школьников в приоритете находится Европа и США. Это не удивляет, так как именно в этих странах находится большое количество хороших высших учебных заведений, также в этих странах высокий уровень жизни и абсолютно другие возможности для выпускников университетов.
Среди стран Европы среди студентов Чехия входит в число самых популярных. Действительно в Чехию приезжает на обучение немало студентов из стран СНГ и многих других стран. Если вы желаете узнать больше об обучении в Чехии, тогда сделать это всегда можно здесь именно на этом сайте gostudy.cz вы сможете найти большое количество полезной информации по этому вопросу. К слову на этом сайте вы также сможете записаться на курсы чешского языка в Чехии, что крайне необходимо всем тем, кто не знает чешского и желает получить образования в этой стране.
Курсы чешского языка
Для того чтобы учиться в Чехии очень важно знать чешский язык на достаточно хорошем уровне. Обучиться чешскому языку можно как до поездки в Чехии так и уже на месте. Если вас интересует именно второй вариант, тогда помочь в этом вам всегда может сайт gostudy.cz, здесь вы найдёте качественные услуги касающиеся обучения чешскому языку и поступлению в чешские ВУЗы.
Преимущества образования в Чехии
Почему же именно Чехия является столь популярным выбором среди студентов:
- Бесплатное образование. В чешских государственных университетах образование бесплатно не только для самих граждан Чехии, но также и для иностранцев. Следует отметить, далеко не в каждой стране Европе есть такое.
- Студенты сами составляют себе расписание. Студенты, обучающиеся в чешских ВУЗах сами составляют себе расписание, что позволяет им самостоятельно выбирать те дисциплины которые им действительно нужны и пригодятся в дальнейшем.
- Высокое качество образования. Также следует отметить и тот момент, что многие университеты Чехии входят в число самых лучших университетов мира. Действительно, в чешских ВУЗах очень качественное образование, что является очень большим плюсом этой страны.
- Скидки для студентов. В Чехии созданы очень хорошие условия для студентов, для них существуют скидки в общественном транспорте, в кафе, музеях и многих других заведениях, что очень удобно для студентов.
- Жилищное пособие. Всем студентам раз в месяц выделяется жилищное пособие размером в 50 евро.
Это далеко не полный перечень всех тех преимуществ, которыми обладает обучение в Чехии. Поэтому если вы желаете стать действительно хорошим специалистом и получить образование в Европе, вам следует обратить на такую замечательную возможность, которую предлагает своим клиентам сайт gostudy.cz. С помощью этого сайта вы сможете поступить в чешское высшее учебное заведение а также пройти курсы чешского языка.