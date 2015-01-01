Ксения Собчак обратилась к русской классике после драки Виторгана и Богомолова

Лев Толстой и предположить не мог, что через 150 лет герои его знаменитого произведения оживут и будут веселись всю Россию и ближайшее зарубежье. Второй день интернет не может успокоиться — любовный треугольник, в котором запуталась Ксения Собчак, интересует общественность больше, чем пьяный авиаугонщик, который вчера хотел попасть из Сургута в Афганистан.Драка двух представителей творческой интеллигенции завладела вниманием интернет-сообщества, разделив его на две части — сочувствующих Константину Богомолову и поддерживающих Максима Виторгана. Причём и те, и другие запаслись попкорном, в ожидании продолжения, развязки и эпилога.24smi.org«Только не надо под паровоз»: фолловеры Ксении Собчак соревнуются в остроумии, комментируя её отношения с Виторганом и БогомоловымДаже в такой серьёзной ситуации, когда потерявший терпение муж избивает тщедушного любовника, Ксения Собчак не теряет чувство юмора.instagram.com/xenia_sobchakПодписчики Инстаграма Собчак уже двое суток не покидают её блог, надеясь увидеть объяснения телеведущей по поводу драки Виторгана и Богомолова. И надежды фолловеров оправдались: Ксения отреагировала на последние новости. Однако отреагировала весьма оригинально, предоставив интернет-пользователям возможность самостоятельно подумать о том, как она относится к громкому скандалу.В Инстаграм Ксения Собчак опубликовала снимок, сделанный во время фотосессии по мотивам «Анны Карениной». Телезвезда в образе главной героини романа Толстого стоит на ступеньках старинного железнодорожного вагона в тяжких раздумьях.instagram.com/xenia_sobchakТонкий троллинг от Ксении Анатольевны дал повод её подписчикам поупражняться в остроумии. Комментарии тут же наполнились тематическими постами:oksi_mischurina Это вы с Максимом разъезжаетесь?) elenapin82 и под поезд самое оно)))))) ihsap только не надо под паровоз, Ксения. Любовник и муж не стоят этого, её Богу! _oksik100 Ну прям Анна Каренина, муж, любовник все на месте! deya_torris История Анны несколько паршиво закончилась🤔😁 gianluigibeluighi Срочно к Малахову 🤣🤣 irena_arina_mg А где кинорежиссер Якин? g.duplinskaya Ксения! Только не бросайтесь под поезд............... exposure78 Собчак-Каренина, ложитесь уже на рельсы, поезд ждать не будет. lolk22t Мелодрама снята по сценарию Богомолова! bestmebelik Троллинг уровень Бог 🤣👍 stebushka 👏🏻восхитительный троллинг. А что же Вронский?«А жена то у вас, Сучка Крашена....»: в Инстаграм Максима Виторгана обсуждают его драку с Константином БогомоловымПытаясь выяснить, что же на самом деле произошло вчера вечером между Виторганом и Богомоловым, пользователи сети отправились в инстаграм мужа Ксении Собчак. Однако Максим не стал комментировать слухи о его драке с режиссёром. Несмотря на нежелание Виторгана вдаваться в подробности скандала, фолловеры актёра активно обсуждают конфликт под последней публикацией. Читать далее…

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