Когда на улице гроза, все стараются поплотней закрыть окна, а то и задвинуть шторы, чтобы не видеть вспышек молний. Но в Санкт-Петербурге есть театр, куда молнии приглашены на главную роль.Они танцуют, играют на музыкальных инструментах, показывают фокусы… Что это – волшебство или законы физики? Попробуйте разобраться в этом, посетив Театр Молний «Теслаториум».Его экспонаты и шоу будут интересны школьникам, которые уже изучали электричество на уроках. Но и любознательные дошколята увидят здесь много интересного.«Теслаториум» открылся в Петербурге в 2015 году. Он состоит из музея, экспонаты которого демонстрируют физические явления, и театра, в котором проходит завораживающее шоу молний. Придать всему происходящему налет магии помогает оформление помещений: синеватый свет, нарисованные на стенах сияющие нити молний и фон для эффектных селфи.Однако экспонаты к миру магии не принадлежат – их работа имеет научное объяснение. Здесь неплохо бы вспомнить о работах Майкла Фарадея, Николы Теслы, Томаса Эдисона. Или – ну разве школьникам захочется вспоминать школьную программу во время семейного отдыха в Санкт-Петербурге – просто восхититься красотой укрощенных молний.Например, плазменный шар, известное изобретение Теслы, кажется поистине волшебным предметом. В нем пляшут разноцветные разряды, и стоит прикоснуться к шару рукой, как молнии сбегаются к этому месту, будто любопытные зверьки.А вот трансформатор Теслы выпускает молнии на волю, поэтому принцип его действия показывает сотрудник музея. Разряд, выпущенный трансформатором, можно потрогать, надев специальную защитную перчатку.Некоторые демонстрационные модели можно рассматривать подолгу, стараясь догадаться, как между двумя металлическими прутьями возникает пламя или почему над одним из столиков предметы подолгу висят, прежде чем их удается поставить на поверхность. Такое зависание объясняется принципами квантовой левитации, и этот интереснейший опыт можно пока увидеть своими глазами только в «Теслаториуме».Один из самых необычных экспонатов театра молний в СПб – лазерная арфа. У этого музыкального инструмента вместо струн «натянуты» лазерные лучи, и стоит провести по этим неощутимым струнам, как арфа издает мелодичные звуки.Представления театра происходят в необычно оформленном зале: его сцена, освещенная все тем же синим таинственным цветом, отделена от зрительного зала металлической клеткой.Да и актер на сцене больше похож то ли на укротителя, то ли на космонавта, оказавшегося на неведомой планете. Зато он умеет хватать молнии за хвост и оставаться невредимым, когда молния попадает в зажатую в его руке палочку и сжигает ее дотла. В завершение шоу вы увидите танец молний под музыку Вивальди. У тех, кто посетил «Теслаториум», отзывы самые восторженные – наука никогда еще не была такой интересной.Впрочем, та же наука может подарить нешуточный всплеск адреналина. Взрослые посетители театра могут испытать свою смелость в устройстве под названием «Клетка Фарадея».Принцип ее действия таков, что помещенный внутрь клетки человек остается невредимым, хотя саму клетку атакуют молнии. Это известно наперед, но все же нужно быть настоящим смельчаком, чтобы выстоять под оглушительный треск разрядов.Расположен театр «Теслаториум» в «Питерленде», где также находится крупнейший аквапарк Санкт-Петербурга. Поскольку посещение театра не займет много времени, на один день можно запланировать и посещение шоу молний, и отдых в аквапарке.

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