Прыщи. Уход за кожей
Прыщи – это угри. У мужской части населения не вызывают стресс. Для женщин – это трагедия, особенно, если они высыпали на лице. Дерматологи связывают их появление с генетикой. Чаще всего проявляются в подростковом возрасте. У некоторых женщин напрямую зависят от менструального цикла в среднем и более старшем возрасте.
Причинами высыпания угрей становятся внешние факторы: смена климата, времени года, стресс, солнечные лучи, высокое содержание в воздухе вредных веществ. Большему фактору риска подвержен жирный и комбинированный тип кожи. Это также связано с наследственностью. Воспаление может вызывать косметика, противозачаточные таблетки.
Об угрях и лекарствах
Выделяют четыре степени прыщей. Первая характеризуется белыми, черными головками. Представляет собой легкое высыпание. Четвертая сопровождается воспалением кожи, которая становится красной, пунцовой. Симптомы – гнойнички, пустулы, узелки, кисты. В этом случае требуется помощь дерматолога. Отсутствие лечения оставит на коже рубцы.
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Лекарственные препараты, назначаемые для лечения кожных воспалений, носят профилактический характер. Их наносят на красную воспаленную кожу вокруг угрей. Уже появившиеся образования лечению не поддаются. Поэтому правильным будет оставить их в покое. Устранить факторы, способствовавшие их появлению. В дальнейшем принимать профилактические меры, в зависимости от степени заболевания и ее причин.
Что можно сделать
Визажисты рекомендуют гримировать лицо. Это необходимо, если носитель прыщей ведет публичную жизнь. Невозможность полностью отказаться от румян можно компенсировать их смыванием каждый вечер, ополаскивая лицо холодной водой. Допустимо поменять макияж на другой. Главное, чтобы он не содержал масляной основы. Но от косметики лучше отказаться.
Не нужно выдавливать. Возникает риск занесения инфекции. Прыщ исчезает в течение четырех недель. Ускорить этот процесс невозможно. Исключение составляют маленькие прыщи с белой головкой. Прыщ исчезает быстрее, если осторожно вскрыть гнойничок и выпустить содержимое.
Дерматологи предполагают, что йод, входящий в состав многих продуктов, способен вызвать образование угрей. Разовое употребление йодированной соли, морских продуктов, не вызовут воспалительный процесс. Речь идет о длительном употреблении, например, морской капусты, устриц, брокколи, картофеля, спаржи.