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Мифы о наращивании волос

Elena

Желание выглядеть хорошо двигает косметологическую индустрию на изобретение новых формул красоты. Для многих женщин важно иметь длинные, объемные волосы. Но далеко не каждого человека природа наделила пышными локоны. Лучший выход - наращивание, позволяющие в кратчайшие сроки добиться результата.


Как только интерес к процедуре начал возрастать, то появилось огромное количество мифов о наращивании. В частности, о ненатуральности и вреде для здоровья. Это сподвигло многих оставить затею с достижением своей цели. Однако большое количество слухов о наращивании не имеет реального основания.


Мифы о наращивании волос


Неестественный вид


Вы никогда не заметите качественно наращенные волосы. Это связано с тем, что их невозможно отличить от натуральной прически. Хороший мастер не допустит промахов при фиксации, чтобы волосы сильно выделись. Требуется сложная работа по формированию направления роста, которая соответствует форме черепа. Но опыт и мастерство позволит добиться естественного вида.



Порча волос


Распространено мнение о порче волос по двум причинам.



  1. Нагрев и разрушение фолликулы. Горячая технология подразумевает применение термощипцов и специального клея. При нагреве кератин (клей) расплавляется и спаивает две пряди. Щипцы дотрагивается только до места соединения на короткий срок. Волосы не успевают сгореть, потому что температура щипцов ниже, чем у плоек и утюжков. Существует холодная технология, при которой не используются термощипцы.

  2. Нагрузка на луковицы. Грамотный мастер может распределить нагрузку на луковицы, чтобы они не чувствовали лишнего давления и не осыпались. Возможно использование искусственных прядей, которые весят в восемь раз меньше. Нужно правильно ухаживать. Агрессивное расчесывание и плойка может повредить соединение, но не фолликулы.



Высокая цена


С развитием технологий, цена на наращивание падает. Стоимость снижается благодаря массовому производству и удешевлению материалов. Наши мастера по наращиванию волос помогут вам достичь результата за низкую плату. Важно учесть, что процедуру нужно делать всего раз в три месяца.


Сложность ухода


Процедура наращивания требуют определенного ухода. Нельзя сильно расчесываться, чтобы не разорвать крепление. При горячем методе желательно избегать бань и саун, чтобы склейка не расплавилась. На фене лучше отключить функцию подогрева струи воздуха.


Сложно ухаживать за плохо наращенными волосами, которые не имеют однородной структуры. Неправильная геометрия, направление роста может привести к выпадению. Но грамотная работа обеспечивает простоту ухода. Вы не заметите разницы между вашими естественными волосами и наращенными.

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