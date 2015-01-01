В Азии обнаружен новый, опасный штамм COVID-19. Что о нем известно?

Две недели назад во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который имеет характеристики и британского, и индийского вариантов.Гуля по улицам Санкт-Петербурга я заметила кое-что на первый взгляд неприметное – все вокруг как будто расслабились. Как будто бы и нет никакого коронавируса, а то что там кто-то заболел или умер, так это вообще все неправда, а если и правда, то далеко и не с нами. «Ну подумаешь ковид» – как буто бы думают люди без масок в магазинах, общественном транспорте и в общественных местах вообще. Петербуржцы и вовсе искренне возмущаются, когда кассир в магазине просит их надеть маску и соблюдать дистанцию. Культурная столица, сами понимаете. Что же до ситуации в других городах, то о ней я могу судить исключительно из открытых источников. И как-то, знаете, не до шуток становится. Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией, за прошедшие сутки в России было зарегистрировано 14 185 новых случаев заражения коронавирусом. Необходимо также отметить, что COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу для всего мира: появление новых, более заразных и опасных штаммов сильно беспокоит ученых. В этой статье разбираемся почему внимание широкой общественности приковано к азитскому варианту коронавируса SARS-CoV-2 и может ли он добраться до России.Ситуация с COVID-19 в миреНесмотря на теплую летнюю погоду, огромное количество людей не только в России, но в и мире, прямо сейчас борются за жизнь в отчаянной схватке с инфекцией. Начиная с первых зарегистрированных случаев COVID-19 продемонстрировал небывалую свирепость: тяжелое течение инфекции начинается с повышения температуры тела до 40 градусов, что приводит к последующей госпитализации, назначению ряда препаратов (в том числе антикоагулянтных) и в особо тяжелых случаях подключению к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).По данным Университета Джона Хопкинса на 16 июня 2021 года, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в мире составило 176 528 547; из них 3 818 397 со смертельным исходом.Но хорошие новости тоже есть – в кратчайшие сроки ученым удалось разработать сразу несколько эффективных и безопасных вакцин. О том, как работает российский «Спутник», американский Pfizer, британская Astra Zeneca и другие вакцины мы рассказывали здесь, здесь и здесь.Появление новых вариантов коронавируса в разных уголках земного шара сильно беспокоит ученых. И реальность показывает, что у нас есть все основания волноваться.Но борьба с инфекцией путем вакцинации – задача не из тех, что решаются за пару недель. А пока сознательные граждане из разных стран мира выбирают, какой вакциной привиться, SARS-CoV-2 весьма продуктивно проводит время. Недавно ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что «новые штаммы коронавируса изменили в клиническую картину течения COVID-19». Так, если раньше характерными симптомами были высокая температура, кашель, потеря вкуса и обоняния, то сегодня больные все чаще жалуются на головную боль, насморк и боль в горле.Еще больше статей о том, что представляет собой новый коронавирус, как не заболеть и не заразить окружающих, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.Новые штаммы COVID-19Исследователи полагают, что если пандемия коронавируса продолжит распространяться, вакцины могут стать неэффективными и штаммы с легкостью обойдут иммунитет. Согласно базам данных генома, таким как nextstrain.org в настоящее время известно более 1000 вариантов вируса SARS CoV-2.До сих пор варианты, вызывающими беспокойство были названы в честь мест, где они были впервые обнаружены. Но, стремясь избежать стигматизации отдельных стран, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время ввела новую систему наименований, основанную на буквах греческого алфавита. Британскому, кентскому, южноафриканскому, бразильскому и индийскому вариантам теперь будут присвоены буквы Альфа, Бета, Гамма и Дельта соответственно.Таблица №1, показывающая новые греческие названия для новых вариантов.Как пишет The Wall Street Journal, новый вариант, обнаруженный во Вьетнаме, по-видимому, представляет собой нечто среднее между Альфа (B. 1.1.7) и Дельта (B. 1.617). По словам министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга, новый штамм распространяется «быстро по воздуху», что может объяснить быстрый рост числа новых инфекций в мае.Таблица №2.До сих пор ситуация во Вьетнаме была относительно спокойной – в стране было зарегистрировано около 3500 подтвержденных случаев заболевания и 47 смертей с начала пандемии до начала мая 2021 года. Правительство успешно сдержало вспышки инфекции, введя краткую, но строгую изоляцию и всеобъемлющие карантинные ограничения. Но в мае ситуация изменилась – прежде всего в провинциях Бак-Нинь и Бак-Джанг, где сотни тысяч людей работают на огромных производственных мощностях международных технологических предприятий.Читайте также: Первое лекарство для лечения коронавируса станет доступно в 2023 годуОб этом, в частности, говорится в разработанном учеными приложении по борьбе с коронавирусом. Как пишет британская Mirror, в ходе проекта ZOE, который стартовал в самом начале пандемии, исследователи отслеживал симптомы людей со всего мира и пришли к выводу, что «сейчас вирус действует по-другому». Интересно, что виновником изменения поведения вируса предположительно является индийский вариант Дельта, который больше напоминает простуду у молодых людей. Ведущий автор нового исследования профессор Спектор в интервью изданию The Telegrah прокомментировал ситуацию с новым штаммом COVID-19 следующим образом :«Полагая, что у них обычная простуда, люди могут по-прежнему ходить на работу и на вечеринки, распространяя инфекцию. С начала мая мы изучаем основные симптомы, и они уже не такие, как раньше. Номер один — головная боль, за которой следует боль в горле, насморк и лихорадка. Кажется, новый работает немного иначе».Новые штаммы коронавируса быстро распространяются, представляя серьезную угрозу.Как пишет Газета.ру, мутации вируса SARS-CoV-2 приводят к тому, что на поступающих в российские больницы пациентов уже не действуют прежние методы терапии. Об этом ранее сообщал главврач московской Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.«Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал», — указывал врач.На сегодняшний день в нашей стране доминантными являются штаммы B.1.317 и B.1.397+. Именно с ними связано подавляющее большинство случаев заражения. Так что до полной победой над пандемией нам с вами еще далеко. И все же, каждый из нас может сделать мир вокруг чуточку безопаснее, соблюдая необходимые меры профилактики и поставив прививку против COVID-19.Это интересно: Определены 12 человек, которые распространяют теории заговоров о вакцинахО том, как записаться на прививку и что нужно знать перед походом к терапевту ранее рассказывал мой коллега Иван Кузнецов. Что до меня, то на прививку я уже записалась и скоро поделюсь своим опытом. Будьте здоровы и берегите себя.

Источник: hi-news.ru