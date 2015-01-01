Конец света и правда близко? Что говорят ученые?

Конец света ближе, чем кажется.Ну что, как вам 2021? Волны жары, наводнения, оползни, пожары и появление новых вариантов коронавируса рисуют по-настоящему апокалиптичную картину. Кажется, мир приближается то ли к всемирному потопу, то ли к чему-то похуже. Но что по этому поводу думают ученые? Внимание широкой общественности в прошлом году привлек профессор Питер Турчин из Университета Коннектикута. Согласно результатам его исследования расцвета и падения цивилизаций, в следующем десятилетии мир ожидает период социальных потрясений. А представление о 2020 годе как о конце света настолько заполонило коллективное сознание, что люди ждут окончания времен как от инопланетного вторжения, так и от зомби апокалипсиса. Стоит ли удивляться, что 27 января 2021 года Часы Судного дня – метафорические часы, полночь на которых означает начало ядерной войны и в целом, конец нашей ивилизации – замерли на отметке без 100 секунд полночь? К сожалению результаты последних научных исследований также лишены оптимизма – некоторые модели предрекают человечеству не более 20 лет жизни.Как может исчезнуть человеческая цивилизация?Фундаментальной идеей, которая лежит в основе того, что нам стоит беспокоиться о будущем цивилизации, безусловно, стало появление ядерного оружия. Ученые, которые трудились над созданием первой атомной бомбы, впоследствии стали авторами «Часов Судного Дня», которые впервые появились на обложке журнала Чикагского университета в 1947 году. Именно тогда стрелки часов установили на 23:53, но их очень быстро перевели на 23:57, после того как Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу. Произошло это в 1949 году.Подробнее о том, что такое Часы Судного Дня и почему в прошлом году стрелка остановилась на отметке без 100 секунд полночь, читайте в материале моего коллеги Артема Сутягина.Причина, как не трудно догадаться, заключается в том, что в отличие от всех других видов оружия, которые когда-либо придумывали люди, это оружие было первым, которое могло покончить со всей цивилизацией. Важно отметить, что сегодня стрелки Часов передвигают только после того, как специалисты из разных областей (включая военных, ученых, государственную политику и проч) собираются в группы для анализа текущих угроз человечеству. Затем они представляют свои выводы Совету по науке и безопасности, который затем принимает решение о том, какое время должно быть установлено на часах.Стрелка Часов Судного Дня замерла на отметке без 100 секунд полночь. Что дальше?«Полночь символизирует катастрофу, конец света, если хотите, и вопрос в том, приближаемся мы к нему или удаляемся?» — сказал профессор Дэниел Хольц, член Совета по науке и безопасности комитета. Хотя ядерная угроза менее заметна в общественной сфере сегодня, чем в 20 веке, она остается в центре внимания совета директоров журнала. Но как на счет других вариантов конца времен?Правда ли, что человечеству осталось 20 лет?На фоне каскада тревожных экологических событий, от лесных пожаров на западе США и в Сибири до наводнений в Германии, и отчета, в котором говорится, что тропические леса Амазонки, возможно, больше не смогут выполнять роль поглотителя углерода, результаты нового исследования предсказывают, что коллапс экосистем может произойти уже в 2040 году – при условии, что текущие тенденции сохранятся.В ходе нового исследования были проанализировали данные по сдерживанию изменения климата, которые подтвердили мрачные сценарии, выдвинутые в знаковом исследовании Массачусетского технологического института 1972 года «Пределы роста», в котором представлены различные результаты того, что может произойти, когда рост индустриальной цивилизации столкнется с ограниченными ресурсами.Читайте также: «Теорема конца света»: как и когда человечество исчезнет с лица Земли?Человечество грезит историями о конце света. Но что, если именно нам с вами суждено его пережить?«С точки зрения исследований, мы чувствовали, что проверка данных модели десятилетней давности на основе эмпирических наблюдений была бы интересным упражнением»,- отмечают авторы нового исследования. В 1972 году ученые из Массачусетского технологического института сказали, что нам нужно действовать сейчас, чтобы добиться плавного перехода и избежать катастрофы», – пишут исследователи. «Этого не произошло, поэтому мы видим последствия изменения климата».В ходе работы ученые обновили данные 1972 года (с результатами можно ознакомиться здесь) и пришли к мрачным выводам: текущие данные хорошо согласуются с анализом 1970-х годов, который показал, что экономический рост может закончиться в конце текущего десятилетия, а коллапс наступит примерно через 10 лет (в худшем случае).Как сообщили авторы исследования в интервью The Guardian, ключевой вывод работы заключается в том, «что у нас все еще есть выбор, чтобы не допустить сценария, при котором человечество исчезнет с лица Земли уже в 2040 году».Рано или поздно человечество исчезнет с лица Земли. Вопрос лишь в том, поможем ли ему или отсрочим этот процесс.Это интересно: Математика конца света: может ли научный прогресс привести к гибели человечества?Отмечу, что в новом исследовании ученые сосредоточились на двух сценариях с использованием ряда переменных, включая население, показатели рождаемости, смертности, промышленное производство, производство продуктов питания, услуги, невозобновляемые ресурсы, устойчивое загрязнение, благосостояние людей и экологический след. Словом, будущее туманно, но не определено. А как вы думаете, падет ли наша цивилизация в ближайшем будущем? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье!

Источник: hi-news.ru