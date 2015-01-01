В аргентинской пещере найдены кости гигантской летучей мыши-вампира

Иллюстрация к новости: огромные летучие мыши-вампиры и спящий в пещере ленивецЛетучие мыши — одни из самых разнообразных животных в мире. По словам ученых, они возникли примерно 50 миллионов лет назад и на данный момент составляют около 20% всех известных сегодня млекопитающих. Большинство летучих мышей питается насекомыми или соком растений, но среди них есть виды, которые в качестве пищи используют кровь других животных и людей. Нынешние мыши-вампиры не очень большие по размерам, но около 100 000 лет назад в мире жили кровососы-гиганты, которые обитали в темных пещерах. Недавно в одной из аргентинских пещер были найдены останки одного из этих древних монстров. Костей сохранилось не так много, как хотелось бы, но даже они смогли раскрыть много интересных подробностей о древних существах. Давайте разберемся, какими были огромные вампиры древности, чьей кровью они питались и что стало причиной их вымирания?Летучие мыши-вампирыИсходя из огромной распространенности летучих мышей можно подумать, что ученые постоянно наталкиваются на их окаменелые останки. Но это далеко не так, поэтому каждая такая находка (особенно касающаяся темы вампиров!) является громким событием. Сегодня ученым известно о существовании примерно 1 400 видов летучих мышей, и только три из них являются вампирами:обыкновенная летучая мышь-вампир (Desmodus rotundus);мохноногая летучая мышь-вампир (Diphylla ecaudata);белокрылая летучая мышь-вампир (Diaemus youngi).Летучие мыши-вампирыИх можно встретить только в Центральной и Южной Америке. Если говорить по-научному, мыши-вампиры являются гематофагами. Так называются животные, которые питаются кровью других животных и человека. Помимо этих трех летучих мышей, к гематофагам можно отнести пиявок, клещей и других созданий. По словам палеонтолога Мариано Магнуссена (Mariano Magnussen), несмотря на ассоциацию с графом Дракулой, эти мыши безобидны и пьют кровь на протяжении нескольких минут и не вызывают дискомфорта. Единственная опасность заключается в том, что летучие мыши могут быть заражены инфекционными заболеваниями вроде бешенства. Стоит отметить, что у них самих к этому заболеванию есть иммунитет.Летучая мышь-вампир и ее острые зубкиИнтересный факт: животные и люди не чувствуют укуса летучих мышей, потому что в их слюне содержится обезболивающее. Из проделанных зубами отверстий сочится кровь, которую мыши пьют при помощи свернутого в трубочку языка. За полчаса вампиры могут выпить до 60 грамм крови, это в полтора раза больше их собственного веса.Огромная летучая мышьМежду тремя видами мышей-вампиров много общего, они похожи даже внешне. Исходя из этого ученые предполагают, что у них был один и тот же предок. Скорее всего, им был гигантский вампир (Desmodus draculae), кости которого и были найдены в аргентинской пещере. В то время как размах крыльев нынешних вампиров достигает максимум 35 сантиметров, их гигантский предок был примерно на 30% больше и обладал 50-сантиметровым размахом.Гигантский вампир (Desmodus draculae) в представлении художникаОфициально гигантские вампиры были описаны только в 1988 году. На данный момент известно лишь то, что они являлись самыми крупными в мире летучими мышами и жили около 100 000 лет назад. По данным издания Science Alert, в расположенной неподалеку от аргентинской столицы Буэнос-Айрес пещере ученым удалось найти челюстную кость древнего монстра. Также в этой же пещере ученые нашли останки гигантского ленивца, длина тела которого достигала 6 метров, а масса равнялась нескольким тоннам.Кости челюсти гигантской летучей мыши древних временОбнаружение костей сразу двух животных может раскрыть, чем питались древние вампиры. Ранее считалось, что они пили кровь грызунов и оленей, но теперь есть веское основание предполагать, что источниками их пищи были представители мегафауны. В современной зоологии под этим термином принято понимать совокупность животных, масса тела которых превышает 45 килограмм. Возможно, летучая мышь питалась кровью огромного ленивца. Но все могло быть и наоборот — ленивец мог питаться летучей мышью. Ученым еще только предстоит разобраться в этом вопросе.Размер гигантского ленивца в сравнении с ростом взрослого человекаЧитайте также: Почему летучие мыши хорошо переносят вирус Эбола и другие смертельные заболевания?Также находка может рассказать о том, как менялся климат земли на протяжении времени. Дело в том, что нынешние вампиры обитают в 400 километрах к северу от того места, где были обнаружены останки. Это может говорить о том, что около 100 000 лет назад в Аргентине был совершенно другой климат, чем сейчас. Так что можно предположить, что гигантские вампиры вымерли из-за климатических изменений или недостатка еды.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Если вам вдруг стала интересна тема вампиров, рекомендую задержаться на нашем сайте. В 2020 году я рассказывал о том, что в литре человеческой крови содержится 700 килокалорий — если среди нас существуют вампиры, они явно не голодают. Но настоящих кровососов среди людей точно нет, потому что питание кровью может привести к серьезным проблемам со здоровьем из-за высокого содержания в ней железа. Но при этом некоторые народы мира все равно пьют кровь животных. Обо всем этом я рассказывал в этой статье.

Источник: hi-news.ru