Игры для детей от 5 лет

Лучшее детское оружие для сюжетно-ролевых игр должно быть безопасным, не тяжелым и не громоздким. Именно такую продукцию выпускает бренд Nerf. Например, серия Нерф Модулус лучше всего подходит для забав в стиле компьютерных шутеров, причем ребенок может выстроить себе линию препятствий, установить в некоторых местах «врагов» (например, кукол) и в шутку подстреливать противника.

Основные особенности



Коллекция Modulus была выпущена в 2015 году и отличалась многофункциональностью, масштабностью и новыми возможностями апгрейда. Некоторые игрушки включали в себя не только оружие и патроны, но целый комплект примочек – сменный магазин, прицел (оптику), подставку и дополнительную насадку на дуло (удлинитель ствола). Как обычно, в наборы не входили только элементы питания (батарейки).



Преимущества серии:



автоматизация (можно стрелять очередями);

борозды для дополнительных аксессуаров (модифицировать бластер можно десятки раз);

почти реальный размер, но легкий вес;

хорошая дальность стрельбы;

яркие цвета.



Подобные устройства помогают детям развить моторику, внимательность, решительность и аккуратность. Кто знает – может, после таких тренировок ребенок решит пойти в армию или стать полицейским, защищать невинных и спасать мир. Однако перед тем как купить Нерф, следует ознакомиться с рекомендациями и характеристиками. Детям до 3-4 лет трудно управиться с такой игрушкой, а взрослым тяжело целый день слушать звуки, которые издает ружье.



Плюсы и минусы



Эти игрушки могут занять дитя надолго, особенно если учесть время модифицирования и замены деталей. Изредка патрон может застревать, но тогда он выпадает в специальный отсек, и его надо попросту перезарядить (осечки и прочие неприятности бывают у бойцов и в реальном бою). Для лучшей работы изготовитель рекомендует брать самые мощные батарейки – они продержатся дольше и не снизят из-за своей слабости качество стрельбы.



Гибкость приклада скорее достоинство, чем недостаток – у всех ребят разные плечи и разная физическая сила, этот момент позволяет подстроить элемент под себя.Специальные сеты с недостающей фурнитурой могут «прокачать» модель, и, фактически, ребенку достанется по-новому интересная игрушка. Групповые стрелялки с орудиями этой серии проходят «на ура» – выстрел может переместить пулю на 20 с лишним метров. Такие игры понравятся любому подросшему мальчику, а его родители оценят безопасность Nerf.