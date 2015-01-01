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Игры для детей от 5 лет

Elena

игрушка

Лучшее детское оружие для сюжетно-ролевых игр должно быть безопасным, не тяжелым и не громоздким. Именно такую продукцию выпускает бренд Nerf. Например, серия Нерф Модулус лучше всего подходит для забав в стиле компьютерных шутеров, причем ребенок может выстроить себе линию препятствий, установить в некоторых местах «врагов» (например, кукол) и в шутку подстреливать противника.
Основные особенности

Коллекция Modulus была выпущена в 2015 году и отличалась многофункциональностью, масштабностью и новыми возможностями апгрейда. Некоторые игрушки включали в себя не только оружие и патроны, но целый комплект примочек – сменный магазин, прицел (оптику), подставку и дополнительную насадку на дуло (удлинитель ствола). Как обычно, в наборы не входили только элементы питания (батарейки).

Преимущества серии:

    автоматизация (можно стрелять очередями);
    борозды для дополнительных аксессуаров (модифицировать бластер можно десятки раз);
    почти реальный размер, но легкий вес;
    хорошая дальность стрельбы;
    яркие цвета.

автомат игрушка


Подобные устройства помогают детям развить моторику, внимательность, решительность и аккуратность. Кто знает – может, после таких тренировок ребенок решит пойти в армию или стать полицейским, защищать невинных и спасать мир. Однако перед тем как купить Нерф, следует ознакомиться с рекомендациями и характеристиками. Детям до 3-4 лет трудно управиться с такой игрушкой, а взрослым тяжело целый день слушать звуки, которые издает ружье.

Плюсы и минусы

Эти игрушки могут занять дитя надолго, особенно если учесть время модифицирования и замены деталей. Изредка патрон может застревать, но тогда он выпадает в специальный отсек, и его надо попросту перезарядить (осечки и прочие неприятности бывают у бойцов и в реальном бою). Для лучшей работы изготовитель рекомендует брать самые мощные батарейки – они продержатся дольше и не снизят из-за своей слабости качество стрельбы.

Гибкость приклада скорее достоинство, чем недостаток – у всех ребят разные плечи и разная физическая сила, этот момент позволяет подстроить элемент под себя.Специальные сеты с недостающей фурнитурой могут «прокачать» модель, и, фактически, ребенку достанется по-новому интересная игрушка. Групповые стрелялки с орудиями этой серии проходят «на ура» – выстрел может переместить пулю на 20 с лишним метров. Такие игры понравятся любому подросшему мальчику, а его родители оценят безопасность Nerf.

Теги:дети, игра
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