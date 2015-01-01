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Найл Горан подтвердил слухи о том, что Лиам Пейн станет отцом

Anita

Лиам Пейн станет отцом

    23-летнего певца заметили на выходе из бэби-бутика в Западном Голливуде в среду, 7 декабря. Артист нес большую корзину с розовыми подарками. В нем, похоже, было розовое одеяло, мягкая игрушка и детские туалетные средства. Пакет был завернут в прозрачный целлофан, под которого можно было рассмотреть всю утварь. Такой шанс очевидцам выпал тогда, когда Найл направлялся к своей машине. Однако на какую стоимость именно приобрел Найл в магазине, установить не удалось. Его ориентировочная стоимость - от 200 до 10000 долларов.

Лиам и Шерил еще не прокомментировали вести. Но многие считают заметно выпуклый живот 33-летней знаменитости достаточным доказательством. Судя по его размеров, артистка родит в начале 2017 года.

Поход по магазинам Найла произошел после того, как заявили, что 23-летний Лиам, как только ребенок появится на свет, планирует сделать предложение своей беременной девушке.

Теги:Найл Горан, Лиам Пейн
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