В мире грез и приключений – игрушечные герои Майнкрафт

Ваш ребенок просто обожает компьютерные игры? Всегда мечтал, чтобы любимые персонажи виртуальных забав ожили и ворвались в его сказочный мир? Нет ничего проще – родители могут осуществить такие грезы, приобретая мягкие игрушки Майнкрафт. Такой подарок обязательно удивит как подростка, так и самого маленького – перед ним его фаворит, с которым можно общаться и не в сети!



Один сюрприз – много ролей



Фигурки из этой захватывающей игры могут стать отличным сувениром, а вы покажете ребенку, что в курсе его предпочтений и увлечений. И, конечно, это превосходная возможность не только следовать за виртуальным героем в игре, но и создавать свои собственные легенды в реальности! Фантазируйте, планируйте вместе с ребенком совершенно новые приключения и путешествия. Создавайте театрализованные представления, управляя небольшими фигурками.



Кстати, эти игрушки могут помочь родителям оторвать и даже отучить ребенка от популярной игры. Все просто – теперь он сам главный герой и не нужно часами сидеть у монитора. Удивительно, от мягких фигурок Майнкрафт в восторг приходят даже взрослые – они очень реалистичны, приятны на ощупь, созданы с учетом всех деталей виртуального героя.



Надежные и долговечные



Хотите купить мягкую игрушку, которая не только привлечет внимание вашего чада, но и будет практически «вечной» в его развлекательном арсенале. Тогда Майнкрафт фигурки станут лучшим решением:



Отлично подобранные материалы – они гипоаллергенные, для покраски используются исключительно нетоксичные безопасные составы. Ткани не теряют первоначальных характеристик долгие годы, их можно стирать, чистить.

Все игрушки соответствуют строгим санитарным нормам.

Выдерживают самую интенсивную эксплуатацию – их можно брать на улицу, ронять, пачкать, мочить и они сохранят первозданный вид, не отпадут лапки и другие элементы декора.

За игрушкой просто и легко ухаживать – не нужно покупать специальных моющих составов, воды с мыльной пеной вполне достаточно, чтобы удалить появившиеся пятна. Или просто постирайте героя, и он снова будет готов к приключениям.



Ну, а главное, достоинство – они очень похожи на любимых участников игры. Поэтому ваш ребенок будет увлечен мягкими фигурками длительное время, не попросит нового друга!



Игрушки Майнкрафт предназначены как для мальчиков, так и для девочек с 3 лет, а вот высшей границы точно нет. А кем станет новый герой решать только малышу. Любимым верным другом, с которым можно искать сокровища в квартире, сувениром на полке или настоящим талисманов во время игры на компьютере.