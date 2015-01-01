Подарок, который дарит яркие эмоции – большие плюшевые мишки

В арсенале ребенка уже масса забав, которые пылятся в дальнем углу? А как вам возможность по-настоящему удивить свое чадо и сделать его праздник незабываемым. С этой задачей отлично справятся большие плюшевые медведи. Милые мордочки, мягкие лапки громадные для малышей размеры – у вас в доме появится настоящий игрушечный фаворит. Ребенок сможет забавляться с ним, использовать как спортивный снаряд, прыгая и кувыркаясь через мягкого мишку. Если вы ищете незабываемый подарок на важное торжество подросткам – плюшевые гиганты удивят и поразят даже самых требовательных детей.



Чудо для вашего чада!



Больше игрушки – это всегда завораживающая вещь, которую малыш будет тщательно изучать не один день. Реалистичные размеры дарят самым маленьким чувство защищенности, надежности. Особенно это важно учесть, если малыш не очень коммуникабельный. Создайте свою собственную сказку и придумайте образ любимому медведю, расскажите, что с ними можно играть в компании друзей. Многие малыши предпочитают строить для таких героев домики, спать вместе с ними и даже брать на улицу.



Тщательно стоит выбирать и расцветку мишек – это может быть традиционный «окрас» или боле динамичные оттенки. Это важно для маленьких детей – бежевые, коричневые и белые цвета расслабляют и успокаивают. А вот разовые, зеленые, красные – помогут растормошить вашего тихоню.



Друг навсегда



Устали от игрушек, которые служат ровно неделю после покупки? А вот большие мягкие игрушки – отличная альтернатива не долгожителям:



Они изготавливаются из качественных материалов, которые отлично справятся с давлением, растяжением и многократными стирками и чистками.

Правильное внутреннее наполнение – гарантия, что мишка будет очень мягким на ощупь, после долгих лет пользования не потеряет форму.

Продуманный крой – мордочка, конечности и конструктивные детали тела выкраивают с учетом того, что ребенок будет активно играть с изделием. На мишку можно будет садиться, сминать и он не все равно не утратить форму, не будет загибов, которые приводят к трещинам в ткани.



Не стоит переживать и об искусственной «шерсти» – она производится из безопасного материала, от нее не отделяются отдельные ворсинки, которые малыш может проглотить. На ощупь она очень мягкая и кажется теплой, что позволяет ребенку привыкнуть к тактильному контакту.



Не стоит ограничиваться только медведями, ведь многие малыши мечтают о коровах, громадных псах или даже динозаврах. Все эти герои могут поселиться в вашем доме и каждый день дарить восторг маленькому человечку, которые только познает мир.