В школу стильным и оригинальным – покупаем рюкзаки для подростков

Если в вашей семье есть ученик, то вы наверняка знаете, какая хлопотная и сложная задача подготовка учебе. И дело не только в покупке качественной детской одежды. Нужно не забыть и подобрать оригинальные и современные рюкзаки для подростков. Это неотъемлемый аксессуар не только для переноски учебников – настоящая гордость маленьких стиляг. Поэтому стоит приобретать рюкзаки, которые придутся по вкусу вашему ребенку, иначе он откажется его носить.



Модные и креативные



А чем увлекается ваше чадо? Сегодня производители создали отличные модели рюкзаков, стилизованные под разные игры. Нанесли на них известных звезд эстрады, спорта. Поинтересуйтесь у ребенка, какие у него любимые цвета. Даже форма может отражать предпочтение вашего ученика – рюкзачки в виде мячей, замысловатых животных или пасти свирепой акулы. Дети любят удивлять друг друга, и именно этот аксессуар в этом отлично поможет.



Подросток готов к смелым экспериментам – тогда ему непременно понравится заплечный ранец в виде мордочки зверька. Загадочные совы или грациозные тигры. Неплохим вариантом для молодежи станут рюкзаки с ярким принтом, необычными вставками или вышивкой стразами для маленьких модниц.



А что с характеристиками?



Стоит помнить, что вы приобретает непросто стильное украшение для ребенка. Вы покупаете вещь, которую будут использовать каждый день. То есть рюкзак должен выдержать любое испытание – посещение школы, секции, походы и прогулки, поездки в детский лагерь. А здесь не каждый товар «справится». Поэтому стоит купить школьный рюкзак отличного качества и с подходящими характеристиками:



Плотная ткань, которая защищает от проникновения влаги, пыли и грязи во внутренне пространство школьной сумки.

Удобные лямки – не должно быть плотных швов, которые могут натереть плечо.

Качественная фурнитура – замочки, кнопки, заклепки должны отлично функционировать, не заедать и не ржаветь.

Ортопедическая спинка – гарантия, что рюкзак не будет мешать ребенку в движении, не приведет к перегрузке позвоночника и не испортит осанку ученика.

Удобная форма – стоит уточнить, какой именно рюкзак хочет ваш ребенок.

Соответствие индивидуальному стилю – не стоит покупать школьную принадлежность, которая будет выбиваться из общего образа вашего ребенка. Это может привести даже к насмешкам в школе. Лучше приобрести нейтральную модель или выбрать любимый цвет ученика.



Очень важно, чтобы рюкзак был вместительным, имел много отдельных кармашков как внутренних, так и внешних, тогда ребенку будет удобно раскладывать свои вещи и быстро их находить в нужный момент. Качественный товар способен прослужить долгие годы, поэтому его стоит тщательно выбрать.